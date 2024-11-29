Haval собирается выпустить в России совершенно новую модель "Мы готовим действительно важный для нас автомобиль для российского рынка" - сообщил представитель Haval.

Компания Haval анонсировала планы расширения модельного ряда в России за счет гибридных автомобилей. По данным «Коммерсантъ», одним из ожидаемых новинок является кроссовер Haval H-Dog, который скоро будет собираться на конвейере завода в Тульской области.

На днях российское подразделение Haval (ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус») получило разрешение на серийное производство новой модели, обозначенной как автомобиль типа B16G. Совпадение с заводским номером кроссовера Haval H-Dog вызвало предположения о том, что именно этот автомобиль станет первым гибридным представителем бренда на российском рынке.

Официально китайский производитель не прокомментировал эту информацию, однако эксперты указывают на отсутствие гибридных моделей в линейке Haval в России. Запуск производства гибридных автомобилей может быть стратегическим шагом для бренда на перспективном рынке «зеленых» машин.

Haval H-Dog был представлен в Китае в прошлом году. Этот кроссовер немного крупнее модели Dargo: его габариты составляют 4705 мм в длину, 1908 мм в ширину и 1780 мм в высоту, с колесной базой 2810 мм. Автомобиль обладает внушительным внедорожным потенциалом благодаря клиренсу 200 мм и углам въезда (24 градуса) и съезда (30 градусов).

Фото: Автоновости Дня

Базовой для кроссовера стала модульная платформа L.E.M.O.N., а силовая установка — гибридная, совмещающая 1,5-литровый бензиновый турбомотор и электродвигатель, общая мощность которых составляет 326 л.с. и 530 Нм крутящего момента. Батарея размещена под полом салона, а расход топлива с такой системой на 100 км составляет 1,85 л.

К слову, недавно цена на кроссовер Haval M6 в России снизилась, и производство этой модели с завода Haval в Туле переезжает на площадку в Калуге под названием «ПСМА Рус». Стоимость автомобиля осталась на том же уровне, но прямая экономия, не суммируемая с программами Haval Smart и Haval Simple, увеличилась на 100 тыс. рублей.