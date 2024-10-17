Хаккинен: Я не уверен, что это было последнее, что мы видели от Даниэля

Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен высказал свои предсказания относительно Гран При США и прокомментировал несколько ключевых новостей последних недель.

Составы команд в Формуле 1 не подвергаются частым изменениям в середине сезона, однако после Гран При Сингапура активно обсуждалась информация о том, что Даниэль Риккардо заменит Лиама Лоусона. Популярный гонщик, Даниэль, не радовал стабильными результатами ни команду RB, ни себя, что привело к подобному исходу.

Лично Мика Хаккинен сомневается, что это была последняя гонка для Даниэля. Пресса наперебой хвалит гонщика, и, вероятно, руку для австралийца найдут в мире Формулы 1.

Несмотря на успешный опыт Лоусона в Формуле 1, где он провел пять заездов за данную команду в прошлом году, он сейчас в непростой ситуации. Команда Red Bull рассматривает различные варианты на 2025 год, и новозеландский гонщик либо продолжит выступать за RB в следующем сезоне, либо станет напарником Макса Ферстаппена вместо Серхио Переса.

Всё зависит от результатов Лоусона в оставшихся шести Гран При в этом сезоне, а также от того, сможет ли Перес увеличить давление на него. Так что фактор конкуренции здесь налицо.

Еще одной значимой новостью стало сотрудничество Toyota с Haas в Формуле 1. Самая маленькая команда в чемпионате установила техническое партнерство с крупнейшим автопроизводителем мира через Toyota Gazoo Racing, гоночное подразделение, что отразится на машинах Haas F1 в виде логотипов Toyota.

Для американской команды это важное достижение, за которое стоит поблагодарить ее руководителя, но это также свидетельствует о том, что позиции Формулы 1 укрепляются. Это подтверждает, что любая команда в чемпионате, независимо от размера, способна привлекать престижных партнеров. С учетом того, что в 2026 году в Формулу 1 вступает Audi, а Honda будет поставлять моторы Aston Martin, возвращение Toyota после 15-летнего перерыва – также прекрасная новость.

COTA – великолепная трасса

Автодром Circuit of the Americas – это потрясающая трасса, где гонки проходят в рамках острой борьбы, что нравится всем любителям автоспорта. Гран При США проводится в Остине с 2012 года, этот трек был специально создан для Формулы 1 с несколькими характерными чертами.

Первый поворот начинается с крутого подъема, где перепад высот может достигать 40 метров, за которым следуют быстрые повороты, напоминающие известный Becketts-Maggots в Сильверстоуне, а потом начинается прямая длиной в 1 км.

Прямая заканчивается перед 12-м поворотом, который является одним из самых стрессовых мест на трассе с пятикратным перегрузками. Затем наступает сложная извилистая часть круга, спроектированная по образу стадиона старой части Хоккенхаймринга.

В этом году было проведено обновление асфальта, однако неровности остаются одним из особенностей этой трассы. Кроме того, программа уик-энда включает в себя субботний спринт, поэтому в пятницу будет только одна тренировка, после которой следует отбор в спринт.

В течение четырехнедельного перерыва после Гран При Сингапура все усердно работали, настраивая машины и проводя тренировки на симуляторах, но давление остается высоким, и в пятницу команды и гонщики должны показать хорошие результаты с самого начала сессии.

Прогноз от Мики

Льюис Хэмилтон пять раз побеждал в Остине, и его команда Mercedes подготовила обновления, надеясь сократить отставание от лидеров. Однако битва Макса Ферстаппена и Ландо Норриса продолжится, и все ждут борьбы между гонщиками Red Bull Racing и McLaren.

Последние три года в США побеждал Макс, но сейчас кажется, что McLaren выглядит сильнее и стабильнее, поэтому Норрис постарается добыть у действующего чемпиона мира дополнительные очки.

На данный момент Ферстаппен опережает на 52 очка, и несмотря на оставшиеся шесть этапов, его лидерству в личном зачете пока ничего не угрожает, если он продолжит выступать на подиуме. Кроме того, стоит помнить, что Ferrari также способно отнимать победы и очки у McLaren. В общем, борьба обещает быть напряженной, и единственное, что не может позволить себе Макс, – это ошибки.