Хаджар: "Я могу злиться только на себя"

В команде Racing Bulls выразили разочарование итогами квалификационной сессии в Сингапуре, несмотря на то, что Айзек Хаджар сумел показать восьмой результат.

Айзек Хаджар финишировал квалификацию на восьмой позиции. По его словам, день сложился неудачно, хотя он вновь пробился в финальную часть и сохранил два новых комплекта шин Soft. Пилот отметил, что впервые прошёл в финал с таким запасом свежей резины.

Хаджар рассказал, что атаковал на последнем быстром круге и был доволен скоростью, но допустил ошибку в восьмом повороте, из-за чего остался недоволен собственными действиями. Он добавил, что стартовать придётся с грязной стороны трассы. Айзек подчеркнул, что впереди расположились очень быстрые соперники, а возможности для обгонов на этой городской трассе ограничены. Тем не менее, он намерен бороться за очки в предстоящей гонке.

Лиам Лоусон занял 14-е место в квалификации. Он отметил, что команда приложила максимум усилий для подготовки машины к сессии, однако получить высокий результат не удалось.

Лоусон признался, что сам усложнил себе задачу из-за потери времени на двух тренировках. По его словам, на свежем комплекте шин он проехал медленнее, чем на изношенном, и теперь предстоит разобраться с этим моментом. Пилот отметил скорость болида, но обратил внимание на сложность обгонов в Сингапуре. В завершение Лоусон пообещал сделать всё возможное для успешного выступления в гонке.