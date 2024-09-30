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Гюнтер Штайнер о проблемах Риккардо с прессингом

Гюнтер Штайнер высказал интересную точку зрения на ситуацию с Даниэлем Риккардо после его возвращения в команду RB и последующего остаовивания без контракта.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
30.09.2024, 13:21·2 мин
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Фото: F1news.ru

Гюнтер Штайнер высказал интересную точку зрения на ситуацию с Даниэлем Риккардо после его возвращения в команду RB и последующего остаовивания без контракта. Бывший руководитель Haas считает, что основная проблема заключалась в психологическом аспекте, а именно в невозможности справиться с давлением.

«Психологические факторы могли повлиять на Даниэля, особенно когда его напарник оказался быстрее него, – отметил Гюнтер Штайнер в эфире Red Flags. – Это напоминает случай с Нико Хюлкенбергом. Когда они гоняли вместе за Renault, У Нико возникли серьезные проблемы, и он чуть не завершил карьеру. В какой-то момент Риккардо поставил его в сложное положение, и теперь Хюлкенберг продолжает выступать за Haas. Жизнь полна неожиданностей».

Согласно Штайнеру, в Формуле 1 любая деталь имеет значение. Для успешных выступлений необходимо быть психологически стойким, и, вероятно, именно психологическое давление стало испытанием для Риккардо. «Все обращали на него внимание и думали: «Сможет ли Даниэль? Он все еще на высоте или уже нет?» Возможно, он был просто недостаточно подготовлен к такой ситуации», – добавил Штайнер.

«Я не думаю, что Риккардо потерял свое мастерство в управлении болидом. Просто он не смог справиться с этим психологическим напряжением», – заключил Гюнтер Штайнер.

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