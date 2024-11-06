Новые автомобили Lada появятся в ОАЭ: цены уже известны

Lada объявила о намерении представить свои последние модели на рынке ОАЭ. Однако, специалисты из «Российской газеты» сомневаются в корректности опубликованных цен на официальном сайте марки для этого рынка.

Например, стоимость Lada Granta начинается от 71,4 тысячи дирхамов (примерно 1,9 миллиона рублей), а седан Lada Vesta доступен от 88,7 тысячи дирхамов (2,36 миллиона рублей). В сравнении с конкурентами, цены на автомобили российского производителя вызывают вопросы.

Например, за Kia Pegas в дилерских центрах ОАЭ просят от 51 450 дирхамов (1,37 миллиона рублей). Этот корейский автомобиль сопоставим по длине с Lada Granta, однако колесная база у Kia Pegas больше. Пегас оснащен 1,4-литровым 95-сильным атмосферным двигателем в паре с механической коробкой передач или 4-ступенчатой автоматической трансмиссией. Кроме того, комплектация модели Kia богаче, чем комплектация Lada Granta. Новый Kia K3 также оказывается доступнее российской модели, стоимость которой в ОАЭ составляет 69 300 дирхамов (1,85 миллиона рублей).

Эксперты полагают, что размещенные на сайте Lada цены являются неточными. Даже внутри линейки Lada цены выглядят не совсем последовательно. Например, Lada Granta Sport стоит менее, чем стандартная Lada Granta - 59 тысяч дирхамов. Однако причина такого различия не ясна.

Возможно, на рынке ОАЭ представители AvtoVAZ примут решение активно продвигать свои внедорожники. Так, классическая Niva Legend, судя по опубликованным ценам, предлагается от 67 000 дирхамов (1,78 миллиона рублей), в то время как Niva Travel начинается от 81 700 дирхамов (2,17 миллиона рублей).

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что седан Lada Iskra, универсал и их кроссоверная версия были направлены на Дмитровский полигон для проведения испытаний.