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Граждане России недовольны стоимостью китайских автомобилей.

Согласно результатам исследования, основными преимуществами автомобилей из КНР, по мнению наших граждан, являются технологичность и богатая комплектация - 37 процентов опрошенных, сообщает портал «Газета.Ru».
А
Антон Звонкий
24.05.2024, 06:51·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Согласно результатам исследования, основными преимуществами автомобилей из КНР, по мнению наших граждан, являются технологичность и богатая комплектация - 37 процентов опрошенных, сообщает портал «Газета.Ru».

Для 31% участников опроса современный дизайн стал решающим фактором при выборе. Лишь 32% россиян отметили доступную цену китайских автомобилей. 24% опрошенных выразили сомнения в возможности адаптации китайских машин к местному климату.

По данным исследования, 62% респондентов хотя бы раз за последние два года садились за руль автомобиля с логотипом китайского производителя. Из них 26% предпочли китайские авто для личного пользования. 41% опрошенных выразили положительное отношение к автомобильной промышленности Китая, в то время как 36% остались нейтральными.

Почти половина россиян (49%) за последние двва года стала более благосклонно относиться к китайским автомобилям. 29% респондентов сохраняют нейтральную позицию. 12% опрошенных не удовлетворены качеством китайских автомобилей.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что у российских дилеров начали появляться доступные седаны Chevrolet Monza, цена которых начинается от 1,7 млн рублей.

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