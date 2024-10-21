Лучшие цитаты уик-энда Гран При США

Подготовка к Гран При США находится в разгаре, и все материалы, необходимые болельщикам и участникам для отслеживания всех событий, теперь доступны на одной удобной странице. Здесь вы найдете последние новости, эксклюзивные комментарии, статьи, интервью и, конечно же, результаты.
Перед стартом Гран При
|Трасса и статистика
|Комментарии пилотов и команд
|Превью предстоящего этапа
|Точка самого серьезного торможения
|Детали силовых установок
|Статистика и аналитика
|Фотографии с мероприятия
От пятницы до субботы
|Практика и подготовка
|Квалификация для краткой гонки
|Ключевые события дня...
|Red Bull Racing
|McLaren
|Ferrari
|Mercedes
|Aston Martin
|RB
|Haas
|Alpine
|Williams
|Sauber
|Pirelli
|Фотоотчет
Субботний вечер и воскресенье
|Спринт-гонка
|Финальная квалификация
|Важнейшие моменты дня...
|Red Bull Racing
|McLaren
|Ferrari
|Mercedes
|Aston Martin
|RB
|Haas
|Alpine
|Williams
|Sauber
|Pirelli
|Фотографии с Гран При
Воскресный заезд и начало недели
|Главная гонка
|Основные инциденты дня...
|Позиции на старте
|Стратегия по замене шин
|Все подробности заезда
|Red Bull Racing
|McLaren
|Ferrari
|Mercedes
|Aston Martin
|RB
|Haas
|Alpine
|Williams
|Sauber
|Pirelli
|Фотографии с соревнования
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