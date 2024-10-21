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Лучшие цитаты уик-энда Гран При США

Подготовка к Гран При США находится в разгаре, и все материалы, необходимые болельщикам и участникам для отслеживания всех событий, теперь доступны на одной удобной странице.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
21.10.2024, 13:32·2 мин
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Фото: F1news.ru

Подготовка к Гран При США находится в разгаре, и все материалы, необходимые болельщикам и участникам для отслеживания всех событий, теперь доступны на одной удобной странице. Здесь вы найдете последние новости, эксклюзивные комментарии, статьи, интервью и, конечно же, результаты.

Перед стартом Гран При

Трасса и статистикаКомментарии пилотов и команд
Превью предстоящего этапаТочка самого серьезного торможения
Детали силовых установокСтатистика и аналитикаФотографии с мероприятия

От пятницы до субботы

Практика и подготовкаКвалификация для краткой гонкиКлючевые события дня...
Red Bull RacingMcLarenFerrariMercedes
Aston MartinRBHaasAlpine
WilliamsSauberPirelliФотоотчет

Субботний вечер и воскресенье

Спринт-гонкаФинальная квалификацияВажнейшие моменты дня...
Red Bull RacingMcLarenFerrariMercedes
Aston MartinRBHaasAlpine
WilliamsSauberPirelliФотографии с Гран При

Воскресный заезд и начало недели

Главная гонкаОсновные инциденты дня...
Позиции на стартеСтратегия по замене шинВсе подробности заезда
Red Bull RacingMcLarenFerrariMercedes
Aston MartinRBHaasAlpine
WilliamsSauberPirelliФотографии с соревнования

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