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Гран-при США: что ждать на этапе

Сезон 2024 года по итогам весенней части стал неожиданно напряженным и захватывающим. Мак Ферстаппен с командой заключили первую часть с крупным преимуществом в 69 очков после Гран При Испании, но затем начались перемены.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
17.10.2024, 00:23·2 мин
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Фото: F1news.ru

Сезон 2024 года по итогам весенней части стал неожиданно напряженным и захватывающим. Мак Ферстаппен с командой заключили первую часть с крупным преимуществом в 69 очков после Гран При Испании, но затем начались перемены.

Из восьми последующих гонок Макс не смог одержать ни одной победы, что позволило McLaren вырваться на первое место среди конструкторов. Гоночный сезон в этом году обогатился уникальным моментом – в остинском Гран При на подиум поднимались семь гонщиков, что не встречалось с 2012 и 2003 годов.

Перед этапом в Сузуке было решено перенести его на весну, что создало неожиданный перерыв между гонками. Некоторые команды использовали этот шанс для подготовки к финалу текущего сезона и началу следующего. В то время как другие коллективы сосредоточились на тестировании новых идей и разработке для будущих сезонов.

Предстоящие шесть этапов обещают быть насыщенными и захватывающими. Гонки в Остине, Мехико и Сан-Паулу, затем выход в Европу на короткий отдых, и снова три гонки подряд в Вегасе, Катаре и Абу-Даби.

Напряженный график не оставляет шанса на ошибку ни гонщикам, ни сотрудникам команд. Поддержание высокой концентрации и надежности становится ключом к успеху в таких условиях. Даже небольшое отклонение может стать решающим фактором в борьбе за победу.

Формула 1 возвращается в Остин в этом сезоне, давая болельщикам возможность насладиться столь желанным спортивным событием. Хотя сейчас у Liberty Media есть выбор из показных этапов в Майами и Вегасе, остинский этап остается одним из самых доступных по цене.

Атмосфера техасского этапа покорила сердца фанатов за счет уникального музыкального фестиваля, входящего в программу соревнований. Хотя ковбойские шляпы уже не вызывают такого ажиотажа как раньше, трибуны Гран При останутся непокрытыми.

Одним из недостатков трассы в Остине является неровное асфальтовое покрытие. Ежегодные поднятия и провалы асфальта создают волны на дороге, что может быть опасным для гонщиков. И хотя власти предпринимают меры по улучшению состояния покрытия, проблема остается нерешенной.

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