Гран-при США: Леклер, Сайнс, Ферстаппен

Сегодня на треке царило солнце и жара, температура воздуха достигала +28…29°C, а покрытие трассы прогрелось до +47…48°C.

Гран При США в этом году прошел в формате с субботним спринтом, что привлекло множество зрителей. Трибуны были заполнены на протяжении всех трех дней, делая этот этап вторым по посещаемости после Сильверстоуна.

Перед этапом в Австине команды имели четыре недели на подготовку и привезли на трассу обновленные болиды. Новое покрытие также добавило интриги в гонку, поскольку команды не имели возможности протестировать шины на длинной дистанции.

Первые показательные результаты пятницы показали гонщики из Ferrari, а в спринте победу одержал Ферстаппен, а Норрис выиграл квалификацию.

Стартовая решетка выглядела следующим образом: Норрис и Ферстаппен, Сайнс и Леклер, Пиастри и Гасли. В то время как Чжоу и Лоусон начинали гонку с штрафами.

На трассу были доставлены три типа резины - Hard, Medium и Soft. Некоторые гонщики выбрали стартовать на Hard, в то время как другие предпочли Medium.

На старте Леклер обошел всех соперников, а Хэмилтон потерял позиции. На 6-м круге гонка была приостановлена из-за вылета Хэмилтона.

После перезапуска Леклер удерживал лидерство, а Норрис начал догонять Ферстаппена. На 13-м круге Расселл получил штраф, а на 22-м опередил Лоусона.

Гонка продолжалась на высоких оборотах, с многочисленными овертейками и пит-стопами. На финише победу одержал Леклер, опередив Сайнса и Ферстаппена.

Следующий этап уже на следующей неделе в Мехико, где борьба продолжится.

Таблица результатов гонки показала, что Леклер финишировал первым, за ним последовали Сайнс и Ферстаппен. Норрис занял четвертое место, а Пиастри - пятое.

Норрис получил штраф за инцидент с Ферстаппеном на последних кругах, что повлияло на его итоговый результат.

Лоусон и Колапинто также показали хорошие результаты, заработав очки для своих команд.

Так что болельщики могут ожидать продолжения захватывающих гонок уже на следующем этапе в Мехико.