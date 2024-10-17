Два поколения машины. Два поколения гонщиков. Две зоны DRS в Остине

Накануне главной автогонки в США в международной автомобильной федерации подтвердили информацию о новых зонах DRS на трассе «Истинный дух гонки» в Остине.

Первая зона использования системы DRS будет стартовать через 150 метров после 10-го поворота, а возможность активации DRS для гонщиков появится через 345 метров после 11-го поворота.

Вторая зона DRS охватит участок трассы, где точка замера будет расположена через 65 метров после 18-го поворота, а возможность активации системы – через 80 метров после 20-го поворота.