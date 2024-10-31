Предзаездные комментарии участников Гран-при Сан-Паулу

Ландо Норрис выразил радость от приезда в Бразилию после успешного выступления в Мексике. Гонщик команды McLaren Formula 1 поделился своими ожиданиями от Гран При Сан-Паулу, отметив, что предстоящий уик-энд будет насыщенным, включая субботний спринт.

Оскар Пиастри также выразил свою радость от возвращения в Бразилию и подчеркнул важность субботнего спринта, чтобы заработать больше очков. Гонщик команды McLaren Formula 1 отметил, что они проанализировали прошлый уик-энд и сосредоточатся на достижении успеха в Сан-Паулу.

Фредерик Вассер, представляющий команду Scuderia Ferrari, отметил значимость предстоящего уик-энда и подчеркнул важность подготовки команды для достижения успеха. Он также отметил, что погода в Интерлагосе может играть существенную роль, и команда должна быть готова использовать любую возможность для достижения своих целей.

Макс Ферстаппен из команды Oracle Red Bull Racing выразил надежду на то, что они смогут забыть неудачу в Мексике и вернуться на свой уровень. Гонщик подчеркнул важность Бразильского этапа и отметил привлекательность трассы в Интерлагосе и страстную поддержку местных болельщиков.

Серхио Перес из команды Oracle Red Bull Racing выразил разочарование от неуспешного выступления в Мексике, но подчеркнул важность подготовки команды к предстоящему уик-энду. Гонщик выразил надежду на то, что команда сможет повысить свою конкурентоспособность и достичь лучших результатов в Бразилии.

Тото Вольфф из команды Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team выразил надежду на более спокойный уик-энд в Интерлагосе после неудачных этапов в Остине и Мексике. Он также подчеркнул значимость трассы в Интерлагосе для гонщиков и отметил, что команда готова бороться с Ferrari и McLaren.

Айо Комацу, руководитель команды MoneyGram Haas F1 Team, отметил техничность трассы в Интерлагосе и ее связь с историей Формулы 1. Он выразил надежду на хороший результат команды в Бразилии и упомянул предыдущий успешный опыт на этой трассе.

Валттери Боттас из команды Stake F1 Team Kick Sauber выразил свою радость от гонки в Бразилии и выразил уверенность, что команда продолжит прогрессировать после уровня, достигнутого в Мексике. Гонщик подчеркнул важность доработок и надежду на позитивный результат в предстоящем уик-энде.

Источник: https://www.f1news.ru/news/f1-160843.html