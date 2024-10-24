Гран-при Мехико: Описание трассы и основные цифры

FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2024

25-27 октября 2024 года на автодроме имени братьев Родригес в Мехико состоится 25-й этап чемпионата мира Формулы 1 сезона 2024 года. Длина трассы составляет 4304 метра, на которой гонщикам предстоит проехать 71 круг, общая дистанция составит 305.354 километра.

Мексиканский этап Формулы 1 вернулся в календарь чемпионата мира в 2015 году и трижды подряд заслужил приз за "Лучший Гран При". Автодром имени братьев Родригес, где проходит этап, был реконструирован и соответствует современным требованиям безопасности и стандартам Формулы 1.

Организация возвращения мексиканского этапа требовала значительных финансовых затрат. Переговоры между Берни Экклстоуном и Карлосом Слим-младшим, сыном известного мексиканского магната, начались в 2012 году, и в 2013 году была представлена программа реконструкции автодрома. Контракт с Берни Экклстоуном был продлен до 2019 года, благодаря поддержке городских властей.

Мексиканский Гран При известен своей атмосферой и оживленными трибунами, где зрители поддерживают гонщиков. Известные гонщики, такие как Макс Ферстаппен, Льюис Хэмилтон и Серхио Перес, делятся своими воспоминаниями об этом этапе и выражают надежду на хорошие результаты в Мехико.

Трасса в Мехико представляет собой интересное испытание для гонщиков. Расположенная на высоте 2285 метров над уровнем моря, трасса оказывает влияние на работу силовых установок и систем охлаждения машин. Длина круга составляет 4303 метра и является одной из самых коротких в календаре Формулы 1.

Мексиканская трасса также славится своими особенностями, такими как длинная прямая и сложные повороты. Несмотря на большую длину стартовой прямой, трасса не является самой лучшей для обгона, и гонщики испытывают большую нагрузку на тормоза. Невероятной атмосферой отличается также отрезок трассы, проходящий через Стадион, окруженный зрительными трибунами.

На этот раз в Pirelli привезут «мягкую» тройку составов шин - С3, С4 и С5 с маркировкой Hard, Medium и Soft. Каждой команде выдан определенный набор шин для сессий Формулы 1. В пятницу команды будут тестировать новые шины для следующего сезона.

Также стоит отметить достижения действующих гонщиков на мексиканской трассе. Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон имеют наилучшую историю выступлений на этом этапе.

Ожидается, что Гран При Мехико 2024 будет захватывающим событием с интересными битвами на трассе и напряженной борьбой между гонщиками за победу. Будем следить за ходом всех сессий Формулы 1 на наших страницах.