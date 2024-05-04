Гран При Майами: Как выглядит стартовое поле гонки-спринта

Вчера на трассе прошли квалификационные заезды в рамках Гран При Стайра. Итоги события впечатляют: Макс Ферстаппен из команды Red Bull продемонстрировал впечатляющее время 1:27.641.

На втором месте оказался Шарль Леклер из команды Ferrari, уступивший лидеру всего 0.108 секунды, его время - 1:27.749.

Третье место занял Серхио Перес из команды Red Bull со временем 1:27.876, отставание составило 0.235 секунды.

Следом за ними идут Даниэль Риккардо из RB (1:28.044, + 0.403) и Карлос Сайнс из Ferrari (1:28.103, + 0.462).

На шестой строчке Оскар Пиастри из McLaren с результатом 1:28.161 (+ 0.520).

Седьмое место занял Лэнс Стролл из команды Aston Martin со временем 1:28.375 (+ 0.734).

Восьмое место у Фернандо Алонсо из Aston Martin, его результат - 1:28.419 (+ 0.778).

Ландо Норрис из McLaren установил время 1:28.472 и занял девятую позицию, отставание - 0.831 секунды.

Десятую строчку занял Нико Хюлкенберг из Haas с результатом 1:28.476 (+ 0.835).

Другие участники квалификации также продемонстрировали внушительные результаты и готовы к главным заездам.