Темно. Сухо. Воздух +13С, трасса +15С.
Уик-энд в Лас-Вегасе стартует по местному времени на день раньше, чем обычно. Тренировки прошли в четверг, однако дождь практически сорвал обе сессии: в первой гонщики не преодолели ни одного полного круга, а во второй дистанция оказалась значительно сокращена. Прогноз на следующие дни осадков не обещал.
Таким образом, у команд оставалась только третья тренировка для подготовки к квалификации и гонке. Она состоялась на закате, когда трасса ещё сохраняла тепло. К началу квалификации покрытие остыло, поэтому настройки, найденные несколькими часами ранее, пришлось корректировать.
В Pirelli привезли на этап «мягкую» тройку составов: C3, C4 и C5 в роли Hard, Medium и Soft. Даже самые мягкие шины было непросто вывести на рабочую температуру на гладком асфальте в прохладную погоду.
Проблемы возникали и с распределением энергии: заряда батарей не хватало на полный круг с длинными прямыми. Команды использовали разные подходы и продолжали искать компромисс по ходу квалификации.
Слипстрим на длинной прямой давал преимущество, поэтому напарники помогали друг другу улучшать время круга.
Пятеро гонщиков заранее знали, что из-за замены элементов силовой установки потеряют позиции на старте. Пиастри, Сайнс и Стролл получили штраф на 10 мест, Антонелли потеряет пять, а Берман — 35 и начнёт гонку последним.
В первой сессии гонщики сразу перешли на Soft. Перед быстрым кругом они выполняли несколько прогревочных кругов, постепенно подготавливая шины.
Бортолето не смог выехать из боксов: механики Audi продолжали работать с машиной. Камару развернуло при торможении в первом повороте, но он продолжил движение. Хэмилтон выехал за пределы трассы в первом повороте и прервал попытку.
Лучшее время показал Джордж Расселл — 1:34.664. Дальнейшую борьбу прекратили все гонщики Haas F1, Aston Martin и Cadillac.
Во второй сессии все гонщики вновь работали сериями кругов. Линдблада выпустили на пит-лейн непосредственно перед машиной Элбона. Пилоту Williams пришлось почти остановиться, чтобы избежать столкновения. Стюарды отметили этот инцидент.
У многих гонщиков аннулировали круги за нарушение границ трассы. Первым стал Макс Ферстаппен с результатом 1:34.394. Вторую позицию занял Пьер Гасли на Alpine, а обе Ferrari не смогли пробиться в финал.
В финале гонщики развернули борьбу за более выгодное положение на трассе. Никто не хотел предоставлять сопернику слипстрим. Плотное противостояние продолжалось до последних секунд, когда Антонелли опередил Ферстаппена и завоевал поул.
Кими Антонелли выиграл квалификацию в Лас-Вегасе, однако из-за замены мотора потеряет пять мест на старте. В гонке первый ряд займут Ферстаппен и Расселл, во втором стартуют Норрис и Хаджар, в третьем — Линдблад и Антонелли.
Результаты квалификации
|Пилот
|Команда
|1 сессия
|2 сессия
|3 сессия
|М
|Время
|Кр
|М
|Время
|Кр
|М
|Время
|Кр
|1. К.Антонелли
|Mercedes
|2
|1:34.684
|10
|10
|1:35.086
|8
|1
|1:33.893
|8
|2. М.Ферстаппен
|Red Bull
|5
|1:35.264
|7
|1
|1:34.394
|8
|2
|1:34.151
|6
|3. Д.Расселл
|Mercedes
|1
|1:34.664
|11
|3
|1:34.617
|7
|3
|1:34.224
|8
|4. Л.Норрис
|McLaren
|4
|1:35.109
|7
|5
|1:34.766
|7
|4
|1:34.244
|7
|5. А.Хаджар
|Red Bull
|6
|1:35.413
|9
|9
|1:35.064
|8
|5
|1:34.592
|5
|6. А.Линдблад
|Racing Bulls
|7
|1:35.456
|10
|6
|1:34.963
|8
|6
|1:34.668
|7
|7. О.Пиастри
|McLaren
|9
|1:35.491
|9
|4
|1:34.763
|8
|7
|1:34.899
|7
|8. Л.Лоусон
|Racing Bulls
|8
|1:35.489
|10
|8
|1:35.048
|8
|8
|1:35.090
|7
|9. П.Гасли
|Alpine
|12
|1:35.718
|8
|2
|1:34.559
|8
|9
|1:35.105
|8
|10. Ф.Колапинто
|Alpine
|15
|1:35.930
|7
|7
|1:34.982
|8
|10
|1:35.314
|8
|11. Ш.Леклер
|Ferrari
|3
|1:35.040
|9
|11
|1:35.197
|8
|12. Л.Хэмилтон
|Ferrari
|13
|1:35.743
|9
|12
|1:35.253
|9
|13. Н.Хюлкенберг
|Audi
|11
|1:35.710
|10
|13
|1:35.460
|6
|14. К.Сайнс
|Williams
|10
|1:35.588
|10
|14
|1:35.641
|8
|15. Г.Бортолето
|Audi
|16
|1:36.149
|6
|15
|1:35.993
|6
|16. А.Элбон
|Williams
|14
|1:35.856
|10
|16
|1:36.125
|8
|17. Р.Камара
|Haas
|17
|1:36.220
|9
|18. С.Перес
|Cadillac
|18
|1:37.383
|11
|19. Ф.Алонсо
|Aston Martin
|19
|1:37.400
|10
|20. Л.Стролл
|Aston Martin
|20
|1:37.550
|10
|21. В.Боттас
|Cadillac
|21
|1:37.601
|11
|22. О.Берман
|Haas
|22
|1:48.005
|8