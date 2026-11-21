Темно. Сухо. Воздух +13С, трасса +15С.

Уик-энд в Лас-Вегасе стартует по местному времени на день раньше, чем обычно. Тренировки прошли в четверг, однако дождь практически сорвал обе сессии: в первой гонщики не преодолели ни одного полного круга, а во второй дистанция оказалась значительно сокращена. Прогноз на следующие дни осадков не обещал.

Таким образом, у команд оставалась только третья тренировка для подготовки к квалификации и гонке. Она состоялась на закате, когда трасса ещё сохраняла тепло. К началу квалификации покрытие остыло, поэтому настройки, найденные несколькими часами ранее, пришлось корректировать.

В Pirelli привезли на этап «мягкую» тройку составов: C3, C4 и C5 в роли Hard, Medium и Soft. Даже самые мягкие шины было непросто вывести на рабочую температуру на гладком асфальте в прохладную погоду.

Проблемы возникали и с распределением энергии: заряда батарей не хватало на полный круг с длинными прямыми. Команды использовали разные подходы и продолжали искать компромисс по ходу квалификации.

Слипстрим на длинной прямой давал преимущество, поэтому напарники помогали друг другу улучшать время круга.

Пятеро гонщиков заранее знали, что из-за замены элементов силовой установки потеряют позиции на старте. Пиастри, Сайнс и Стролл получили штраф на 10 мест, Антонелли потеряет пять, а Берман — 35 и начнёт гонку последним.

Фото: F1news.ru

В первой сессии гонщики сразу перешли на Soft. Перед быстрым кругом они выполняли несколько прогревочных кругов, постепенно подготавливая шины.

Бортолето не смог выехать из боксов: механики Audi продолжали работать с машиной. Камару развернуло при торможении в первом повороте, но он продолжил движение. Хэмилтон выехал за пределы трассы в первом повороте и прервал попытку.

Лучшее время показал Джордж Расселл — 1:34.664. Дальнейшую борьбу прекратили все гонщики Haas F1, Aston Martin и Cadillac.

Фото: F1news.ru

Во второй сессии все гонщики вновь работали сериями кругов. Линдблада выпустили на пит-лейн непосредственно перед машиной Элбона. Пилоту Williams пришлось почти остановиться, чтобы избежать столкновения. Стюарды отметили этот инцидент.

У многих гонщиков аннулировали круги за нарушение границ трассы. Первым стал Макс Ферстаппен с результатом 1:34.394. Вторую позицию занял Пьер Гасли на Alpine, а обе Ferrari не смогли пробиться в финал.

В финале гонщики развернули борьбу за более выгодное положение на трассе. Никто не хотел предоставлять сопернику слипстрим. Плотное противостояние продолжалось до последних секунд, когда Антонелли опередил Ферстаппена и завоевал поул.

Фото: F1news.ru

Кими Антонелли выиграл квалификацию в Лас-Вегасе, однако из-за замены мотора потеряет пять мест на старте. В гонке первый ряд займут Ферстаппен и Расселл, во втором стартуют Норрис и Хаджар, в третьем — Линдблад и Антонелли.

Результаты квалификации