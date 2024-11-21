Предстартовые комментарии перед Гран При Лас-Вегаса

Команда McLaren Formula 1 Team готова к последним трем гонкам сезона. Ландо Норрис провёл время за подготовкой на симуляторе и подчеркнул, что все в команде мотивированы на максимальное выступление как в личном, так и в командном зачёта.

Оскар Пиастри выразил уверенность в команде и намерении продолжать борьбу за победы и подиумы. Руководитель команды Андреа Стелла подчеркнул важность концентрации и упорной работы для успешного завершения сезона.

Формула 1 в Лас-Вегасе обещает захватывающие сражения. Руководитель команды Scuderia Ferrari Фредерик Вассёр подчеркнул необходимость борьбы за лидерство в конструкторском зачёте и намерение завершить год на высокой ноте.

McLaren, Ferrari и Red Bull Racing подготовились к сложным гонкам. Макс Ферстаппен и Серхио Перес выразили уверенность в команде и мотивацию добиваться успеха. Гонщики готовы к вызовам, которые подготовила легендарная трасса в Лас-Вегасе.

Руководитель Mercedes-AMG PETRONAS Тото Вольфф подчеркнул важность финала сезона и радостное ожидание гонки в Лас-Вегасе. Все команды амбициозны и готовы к борьбе.

Williams Racing и Stake F1 Team Kick Sauber готовы к заключительным этапам сезона. Франко Колапинто выразил гордость за двойной подиум, достигнутый в предыдущей гонке, и подчеркнул важность солидарности и борьбы на трассе.

Все гонщики готовы к серии финальных сражений. Вегасская трасса обещает увлекательные гонки и вызовы, на которые команды готовы ответить максимальными усилиями.