Подготовка к Гран-при Канады: комментарии участников.

Команда Oracle Red Bull Racing готовится к Гран При Канады. Гонщик Макс Ферстаппен поделился своими ожиданиями от предстоящего уик-энда, отметив красоту города и страстных болельщиков. Пилот выразил радость по поводу продления контракта и успешного партнерства с командой. В свою очередь, гонщик Серхио Перес подчеркнул важность возвращения к высоким позициям после неудач в предыдущих гонках.

Команда Scuderia Ferrari под руководством Фредерика Вассёра готовится к Гран При Канады после победы в Монако. Руководитель команды обозначил важность оптимальных стратегических решений и баланса при подготовке к заездам.

У McLaren Formula 1 Team гонщик Ландо Норрис выразил уверенность в успешной работе на разнообразных трассах, включая Монреаль, где предстоит борьба за результат. Он также подчеркнул важность продуктивной работы команды и работы над результатом.

В команде Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team готовят усовершенствования для участия в Гран При Канады. Руководитель команды Тото Вольфф подчеркнул важность технических новинок и продолжительной борьбы в группе лидеров.

Автодром имени Жиля Вильнёва приемлют как гонщики, так и болельщики. В команде Aston Martin Aramco Formula One Team гонщик Даниэль Риккардо выразил радость возвращения в Канаду, поговорил о своем отношении к этой трассе. Его напарник по команде Юки Цунода поделился ожиданиями от предстоящего этапа и стремлении заработать очки.

В команде MoneyGram Haas F1 Team во главе с Айо Комацу напряженно готовятся к Гран При. Гонщики команды - Нико Хюлкенберг и Кевин Магнуссен, высказались о своих впечатлениях от трассы в Монреале и поделились планами на грядущую гонку.

Williams Racing и Stake F1 Team Kick Sauber тоже активно готовятся к гонкам в Канаде. Участники команд выразили уверенность в своей подготовке и готовности к переменам, а также обсудили технические детали трассы.

Команда BWT Alpine F1 Team готовится к старту на Монреальской трассе, предвкушая борьбу и атмосферу фестиваля. Руководитель команды Брюно Фамен выразил надежду на успешное выступление молодого гонщика Джека Дуэна и прогнозирует интересную борьбу на гонках.