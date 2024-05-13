Прогноз погоды на Гран При Эмилии-Романьи: что говорят метеорологи

Специалисты уже дали свой прогноз на предстоящий Гран При Эмилии-Романьи, и он радует поклонников автоспорта - ожидается облачная погода во время гоночного уик-энда.

По информации метеорологов, с пятницы по воскресенье на треке в Имоле прогнозируется переменная облачность без осадков. Температура воздуха все три дня мероприятия будет колебаться в районе +24°C.

Напомним, что в прошлом году этап чемпионата в регионе был отменён из-за сильных наводнений. В этом году же ситуация выглядит более оптимистичной - спринт и тренировки в субботу прошли на сухой трассе, в отличие от остальных сессий, которые прошли на мокрой и скользкой дороге.