Гонка Формулы-1 в Баку: Превью перед стартом.

Команда Oracle Red Bull Racing готовится к выездному этапу в Баку после сложной гонки в Монце. Пилот Макс Ферстаппен подчеркнул, что команда работает над улучшением машины, чтобы вернуться на верхние позиции. Настрой на борьбу присутствует, и все готовы к предстоящему уик-энду.

Второй гонщик команды, Серхио Перес, также выразил уверенность в команде и важности работы над исправлением проблем. Он отметил, что трасса в Баку подходит его стилю гонки, и надеется на успешное выступление в этом уик-энде.

McLaren Formula 1 Team

Лидер команды Ландо Норрис поделился восторгом от заключительной европейской гонки, где команда показала хороший результат. Он выразил гордость командой и уверенность в продолжении борьбы на следующем этапе в Баку. Его напарник Оскар Пиастри также выразил оптимизм и с нетерпением ожидает гонки в Баку.

Руководитель команды Андреа Стелла выразил уверенность в команде и надежде на успешное завершение сезона.

Scuderia Ferrari

Фредерик Вассёр подчеркнул, что команда нацелена на сохранение высокой формы после победы в Монце. Он выразил уверенность в сплоченности команды и планах по движению вперед на уличной трассе в Баку. Пилоты Феррари также готовы к сложным вызовам предстоящего уик-энда.

Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team

Руководитель Тото Вольфф поделился планами команды по улучшению результатов после двух сложных гонок. Он отметил особенности предстоящих уличных трасс и подчеркнул важность каждой гонки в борьбе за очки.

Aston Martin Aramco Formula One Team

Инженер Марк Слейд отметил сложность уик-энда на бакинской трассе, выразил сожаление о невозможности выступления Кевина Магнуссена, но выразил уверенность в замене.

Гонщики Нико Хюлкенберг и Оливер Берман поделились своими ожиданиями и радостью от участия в Гран При Баку. Они выразили готовность к вызовам трассы и надеются на успешное выполнение планов команды.

BWT Alpine F1 Team

Гонщик Эстебан Окон выразил радость от возможности вернуться в Баку и поделился планами команды по улучшению результатов. Он подчеркнул важность каждой гонки для команды и лично для него.

Его напарник Пьер Гасли поделился ожиданиями от гонки и надеждой на успешное выступление на трассе в Баку. Он выразил уверенность в команде и намерении добиться хорошего результата.

Williams Racing

Гонщики Алекс Элбон и Франко Колапинто поделились своими ожиданиями от участия в уличной гонке в Баку. Они отметили важность подготовки к этому этапу и надеются на хороший результат.

Stake F1 Team Kick Sauber

Пилот Валттери Боттас описал трассу в Баку как вызывающую, но требующую разумного подхода. Он подчеркнул важность баланса скорости и техничности на этой трассе.

Гонщик Гуаньюй Чжоу надеется на улучшение результатов команды в Баку и выражает уверенность в командном духе и стремлении достичь успеха на каждой гонке.