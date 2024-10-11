Хорошие новости: BMW выпускает красивый Skytop M8 Targa

BMW продолжает вкладывать средства в искусство кузовостроения. В 2022 году компания возродила "Бэтмобиль" с помощью специального 3.0 CSL, сделанного на шасси M4. В прошлом году было воскрешено "Клоунское сапожище" с универсалом на базе дорожного родстера Z4 M40i, но, к сожалению, он не пошел в производство. Несколько месяцев назад был представлен великолепный Skytop, 8 Series с таргой.

Теперь немецкая марка подтверждает планы по выпуску Skytop, хотя автомобиль будет иметь ограниченный тираж. Будет сделано всего 50 единиц, и, как ни странно, все они уже распроданы. Цена не уточняется, но ходят слухи, что специальный автомобиль был доступен за около €500,000. По текущему обменному курсу это составляет $547,000.

Даже если эта чрезмерная цена действительна, это все равно не самый дорогой новый BMW. Этот титул достается упомянутому ранее 3.0 CSL, стоимость которого, по предположениям, составляет €750,000 ($820,000). Предполагая, что Skytop стоит "всего" около полумиллиона долларов, он имеет огромную наценку над донором — M8 Competition Convertible, который можно приобрести от $150,000 до установки опций.

Совпадая с объявлением о начале производства автомобиля, появились подробности технических характеристик. Со всеми колесами и восьмидиапазонной автоматической коробкой передач, дорожный Skytop будет использовать твин-турбо, 4,4-литровый V-образный 8-цилиндровый двигатель мощностью 617 лошадиных сил. Да, как у M8. Разгон до 100 км/ч за 3,3 секунды также соответствует обычному кабриолету.

Хотя основы знакомы, внешний дизайн значительно отличается от контроверсального стиля дизайна BMW. Он черпает вдохновение из моделей 507 и Z8, которые, пожалуй, являются одними из самых красивых автомобилей с знаменитым круглым логотипом. Иконичный мотив акулы вернулся, как и чистые линии, в отличие от обычных моделей со своими перегруженными дизайнами.

В то время как у M8 Convertible есть электрически убираемый тканевый козырек, у Skytop два съемных тарга-панели, которые нужно убирать вручную. Они обтянуты синтетической кожей, так что лучше не ездить на машине в дождливую погоду. Когда вы захотите их снять, есть специальное место для их хранения в багажнике.

Есть проблема, на которую мы бы хотели обратить внимание. За приблизительно $500,000 можно было ожидать полностью индивидуальный интерьер. В конце концов, вы платите деньги за Rolls-Royce. Однако Skytop перенял салон у M8, и, хотя BMW хвалится "подобранными вручную материалами", салон выглядит моментально знакомым. Ну, может быть, это и не так плохо, потому что это старый интерьер без больших экранов, установленных на приборной панели, как в случае с почти всеми текущими моделями.

BMW утверждает, что "восторженный отклик", который концепция получила после своего дебюта на Concorso d'Eleganza Villa в конце мая, заставил компанию утвердить производственную версию. Адриан ван Хойдонк, руководитель дизайна BMW Group, утверждает, что это "сбылась мечта", что руководство из Мюнхена одобрило ограниченную серию.