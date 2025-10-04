Главная Новости Williams Гонщиков Williams дисквалифицировали
Новости

Гонщиков Williams дисквалифицировали

Гран При Сингапура: стюарды дисквалифицировали Алекса Элбона и Карлоса Сайнса из-за несоответствия DRS машин Williams техническому регламенту.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
04.10.2025, 20:11·1 мин
Фото: F1news.ru

Стюарды Гран При Сингапура приняли решение дисквалифицировать гонщиков команды Williams — Алекса Элбона и Карлоса Сайнса, исключив их результаты из протокола квалификации. Причиной стало несоответствие автомобилей техническому регламенту соревнований.

По итогам инспекции, проведённой после завершения квалификационной сессии, было установлено, что система DRS на обоих болидах Williams открывалась больше разрешённых регламентом 85 миллиметров. Это является нарушением требований, установленных статьёй 3.10.10 g технических правил. Представители британской команды признали наличие данного нарушения.

Несмотря на дисквалификацию из квалификации, отдельным решением стюарды допустили Алекса Элбона и Карлоса Сайнса к участию в стартовой решётке Гран При Сингапура.

