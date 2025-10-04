Гонщиков Williams дисквалифицировали

Стюарды Гран При Сингапура приняли решение дисквалифицировать гонщиков команды Williams — Алекса Элбона и Карлоса Сайнса, исключив их результаты из протокола квалификации. Причиной стало несоответствие автомобилей техническому регламенту соревнований.

По итогам инспекции, проведённой после завершения квалификационной сессии, было установлено, что система DRS на обоих болидах Williams открывалась больше разрешённых регламентом 85 миллиметров. Это является нарушением требований, установленных статьёй 3.10.10 g технических правил. Представители британской команды признали наличие данного нарушения.

Несмотря на дисквалификацию из квалификации, отдельным решением стюарды допустили Алекса Элбона и Карлоса Сайнса к участию в стартовой решётке Гран При Сингапура.