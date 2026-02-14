Ferrari демонстрирует лучший гоночный темп по сравнению с конкурентами

Льюис Хэмилтон завершил первую сессию предсезонных тестов в Бахрейне, показав третье время по итогам дня. Его лучший круг составил 1:34,209, что на полсекунды медленнее результата Кими Антонелли. Самым быстрым гонщиком по итогам тестов стал представитель Mercedes, на втором месте расположился Джордж Расселл, а четвёртый результат показал Шарль Леклер.

На данном этапе подготовки команды уделяют основное внимание наработке километража и оценке надёжности новых автомобилей, а не максимальной скорости. Большинство коллективов проводят длинные серии кругов с большим количеством топлива на борту, чтобы получить как можно больше информации о поведении машин в гоночных условиях. Как отметил Фредерик Вассёр, руководитель Ferrari, именно эти задачи сейчас в приоритете у команд.

Тем не менее, по мнению экспертов, именно Ferrari может похвастаться лучшим гоночным темпом на данный момент. Уже в четверг специалисты отметили преимущество Скудерии, когда Льюис Хэмилтон выполнял имитацию гоночной дистанции, однако в заключительный день тестов ему удалось заметно прибавить. Стоит отметить, что этому способствовало улучшение состояния трассы, которая ко второй половине тестов была покрыта большим количеством отработанной резины.

Репортёры Sky Sports, присутствовавшие в Бахрейне, отмечают, что SF-26 в гоночных настройках выглядит предпочтительнее в сравнении с машинами других ведущих команд. По их словам, сейчас складывается именно такое впечатление.

«На второй день тестов на машину Ferrari установили новое днище, модернизированное переднее крыло и обновлённый диффузор. После этого она показала лучший результат в имитации гоночной дистанции, — делится мнением Тед Крэвиц, журналист британского телеканала, освещающий Формулу 1. — Фактически, Ferrari быстрее всех преодолела дистанцию Гран При Бахрейна, это можно утверждать с уверенностью».

Отмечается также, что гоночный темп Льюиса Хэмилтона оказался выше, чем у Шарля Леклера, однако стоит учитывать улучшившееся сцепление трассы, покрытой дополнительным слоем резины. Любопытно, что в первый день тестов Хэмилтон отмечал крайне низкий уровень сцепления, сравнивая его с машинами серий GP2 или Ф2.

«Это вызывает удивление, но после установки обновлённого комплекта деталей на Ferrari ситуация заметно изменилась», — подытожил Тед Крэвиц.