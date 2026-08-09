Гоночный шлем продан на аукционе за рекордную сумму

На благотворительном аукционе был установлен новый рекорд: гоночный шлем, созданный компанией Bell Racing, ушёл с молотка за более чем 201 тысячу долларов. Примечательно, что данный шлем не принимал участия в заездах Формулы 1 и не использовался ни одним из пилотов.

Главная ценность этого лота заключается в его ассоциации с инициативой Fuel Magic, реализованной совместно с компанией Walt Disney. Партнёрские отношения между Формулой 1 и Disney были объявлены официально в мае 2025 года. Эксклюзивный дизайн шлема был разработан специалистами Bell Racing и отражает творческие идеи Брета Ивана — актёра, чьим голосом с 2009 года говорит мультперсонаж Микки Маус, а также Бобби Кима, руководителя направления Disney Consumer Products, ответственного за продукцию с символикой компании.

Итоговая стоимость шлема превзошла суммы, вырученные за другие известные экспонаты: так, в 2023 году гоночный комбинезон Макса Ферстаппена был продан за 112 тысяч фунтов стерлингов, а в 2022 году шлем Алекса Элбона ушёл за 84 тысячи фунтов. Все средства, полученные на аукционе, будут переданы в международный благотворительный фонд Make-A-Wish International, помогающий детям с тяжёлыми заболеваниями в разных странах мира.

Во время июльского этапа Гран При Великобритании 20 пилотов чемпионата мира, включая таких звёзд, как Ландо Норрис, Макс Ферстаппен, Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл, оставили свои автографы на корпусе шлема. Известно, что существует два идентичных экземпляра этого наградного шлема: один из них выставлялся на торги, а второй будет экспонироваться на фестивале Ultimate Disney Fan Event в Калифорнии с 14 августа. Это мероприятие ежегодно привлекает множество поклонников популярной кинокомпании.