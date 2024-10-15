Продажи электромобилей от GM стремительно растут

Объем продаж электромобилей General Motors в третьем квартале вырос на 46 процентов по сравнению со вторым кварталом и составил 32 095 единиц.

Электрический внедорожник Chevrolet Equinox теперь является самым продаваемым электромобилем в ассортименте GM.

Компания Cadillac продала более 20 000 кроссоверов Lyriq EV за текущий год.

Потребители не так быстро переходят на электромобили, как предполагали производители. Некоторые бренды, например Mercedes-Benz, наблюдают падение продаж электромобилей. Но не все новости в мире электромобилей печальны. Отчет о продажах General Motors за третий квартал показывает, что электромобили далеки от ухода, поскольку компания продолжает расширять свой ассортимент батарейных электромобилей.

GM продала 32 095 электромобилей с июля по сентябрь текущего года, что является лучшим показателем продаж для автопроизводителя. Продажи выросли на 40 процентов по сравнению с Q2, когда было продано 21 930 электромобилей. В первом квартале GM продала всего 16 425 электромобилей. Доля компании на рынке электромобилей в США также выросла с 6,5 процента в первом квартале до 9,5 процента в третьем.

Фото: Motor1.com

Большая часть успеха этого квартала пришлась на новый Equinox EV. Он стал самым продаваемым электромобилем компании, составив почти треть от общего объема продаж GM в третьем квартале — 9 772 единицы за его первый полный квартал продаж. С ростом продаж на 21 процент по сравнению со вторым кварталом, вторым по объему продаж был Blazer EV с 7 998 единицами.

Модель Bolt EV, производство которой было прекращено в прошлом году, продала всего 168 единиц за прошлый квартал, но Chevrolet готовится к запуску ее преемника с аналогичной ценой. Продажи Silverado EV снизились с Q2 на Q3 — с 2 196 до 1 995, но компания запустит более дешевую версию Silverado EV до конца года, что должно расширить интерес к модели и увеличить объем продаж.

GMC начала поставки Sierra Denali EV Edition 1 в прошлом квартале, в то время как грозный Hummer показал увеличение продаж на 268,9 процента в третьем квартале 2024 года по сравнению с прошлым годом. Этот квартал пришелся почти на половину от общего объема продаж электромобиля за год. Продажи увеличились на 632,1 процента, но это большое число, поскольку GMC продала всего 1 216 внедорожников и грузовиков с января по сентябрь 2023 года. Hummer EV успешно идет к отметке в 10 000 проданных единиц в этом году.

Фото: Motor1.com

На Cadillac, бренде, который GM назвала лидером своей стратегии в области электромобилей, продажи Lyriq сравниваются с 2023 годом, хотя они остаются стабильными за год. Lyriq завершил Q1 с объемом продаж 5 800, за ним последовали 7 294 во втором квартале. В третьем квартале было немного хуже — 7 224. Эти цифры не поместят Lyriq в список лучших продаваемых моделей года, но он опережает другие роскошные электромобили от BMW, Mercedes, Audi и Lexus, с общим объемом продаж более 20 000 за текущий год.

К концу года у Cadillac появится еще две модели электромобилей для предложения покупателям — Optiq и Escalade IQ. Cadillac Vistiq присоединится к линейке моделей в следующем году, расширяя выбор доступных потребителям.

Снижение интереса заставило некоторых автопроизводителей пересмотреть свои дорожные карты для электромобилей, задерживая модели и отодвигая сроки полного перехода на производство батарейных электромобилей, что также приводит к появлению выгодных условий аренды от производителей, переоценивших спрос и стремящихся избавиться от застойного запаса.