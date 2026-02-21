Основные итоги тестирований

Завершились предсезонные тесты Формулы 1, и до старта Гран При Австралии остается совсем немного времени. В этот период вниманием прессы вновь приковано к результатам тестов, прошедших на трассах Барселоны в январе и позже — двумя сериями по три дня на автодроме в Бахрейне.

Команда аналитиков из The Race суммировала имеющиеся данные, сделав ряд предварительных выводов по итогам тестовой подготовки. При этом эксперты напоминают — настоящая сила команд по-прежнему остается загадкой, ведь многие предпочитали не открывать все карты до первой гонки сезона.

Темп Ferrari требует осторожной оценки

Шарль Леклер в Барселоне и Бахрейне демонстрировал серьезную скорость и на коротких, и на длинных сериях кругов. Новая машина от Ferrari выглядит конкурентоспособной, однако складывается ощущение, что команда из Маранелло несколько ближе подошла к границе возможностей своего болида SF-26 по сравнению с Mercedes и их W17.

Сам Леклер признает: «сложно понять, на каком уровне мы реально находимся, потому что соперники скрывают свою подлинную форму».

Причины для излишней тревоги, возможно, преувеличены, но и списывать Mercedes со счетов не стоит. Судя по всему, именно эту команду эксперты выделяют в роли фаворита предстоящего этапа в Мельбурне.

Также среди участников тестов ходят разговоры, что McLaren, в прошлом году ставшие чемпионами мира и выступающие на моторах Mercedes, не получили на тестах последнюю версию силовой установки. Оценить реальную силу коллектива из Уокинга эксперты советуют уже непосредственно на Гран При Австралии.

Разделение на топ-команды и остальных

В отличие от предыдущего сезона, когда семь разных команд оказывались на подиуме, в начале 2026 года ожидается резкое увеличение разницы в конкурентоспособности болидов. В Формуле 1 снова возникает четкое деление на два эшелона.

Четыре ведущих коллектива показывают сопоставимые скорости, и разница между ними зачастую не превышает нескольких десятых секунды, тогда как остальные участники уступают лидерам уже минимум секунду на круге.

Aston Martin столкнулась с трудностями

Как свидетельствуют результаты заключительного дня тестов, команда Aston Martin смогла пройти всего шесть кругов, не занеся итоговое время в протокол пятницы. Возможно, в Мельбурне через две недели коллектив будет лучше готов к старту сезона и обе машины финишируют в гонке, однако для этого потребуются огромные усилия от самой команды и партнеров из Honda.

На текущий момент команда с Фернандо Алонсо и Лэнсом Строллом серьезно уступает конкурентам: новая японская силовая установка оказалась и не слишком надежной, и недостаточно эффективной. Гонщики Aston Martin во время тестов проехали втрое меньше километров, чем представители Mercedes, а потому полноценно изучить возможности новой техники, разработанной под руководством Эдриана Ньюи, пока не сумели.

Поспособствует ли AMR26 отыграть отставание — говорить преждевременно, но быстрых успехов ожидать сложно.

Активное обновление техники

На тестах многие команды представили свежие решения, вызвавшие интерес у специалистов. К примеру, на Audi R26 были замечены обновленные боковые понтоны, а Ferrari поразила необычными аэродинамическими элементами.

В один из дней на SF-26 появился компактный дефлектор за выхлопной трубой, улучшающий контроль потоков воздуха, а уже на следующий день итальянцы испытали революционное новшество — заднее крыло с элементом, способным разворачиваться на 180 градусов. На Mercedes W17 обновленное заднее антикрыло дебютировало в последний день тестов.

Alpine F1 поднялась на новый уровень

После не самого удачного прошлого сезона команда Alpine уже на тестах демонстрировала прогресс. Управляющий директор Alpine F1 Стив Нильсен отмечает, что коллектив однозначно сделал шаг вперед, но реальную позицию оценить возможно только по итогам первых гонок.

Связано это, прежде всего, с переходом на моторы Mercedes. Теперь заводская команда, ранее работавшая с Renault, пользуется теми же силовыми установками, что и McLaren, и среди клиентов Mercedes явно не является аутсайдером.

Основные проблемы Williams в межсезонье оказались связаны с избыточной массой новой машины FW48. Коллектив из Гроува в ближайшее время сосредоточится на снижении веса болида. В то же время, Alpine подобных сложностей избежала, и ее гонщики Пьер Гасли и Франко Колапинто с первых этапов рассчитывают бороться за высокие места в средней группе.

Audi не произвела фурора

Заводская команда Audi, основанная на базе Sauber, проводила тесты без особого ажиотажа, уделяя основное внимание устранению технических трудностей новых силовых установок и коробок передач собственного производства. Постепенно R26 производила все более убедительное впечатление. В последний день испытаний Габриэль Бортолето показал лучший круг с результатом 1:33.755. Этот показатель оказался на 1,758 секунды медленнее времени лидера дня — Шарля Леклера. Эксперты считают, что гонщики Audi способны пройти во второй сегмент квалификации, хотя и не без труда.

Cadillac готовится к дебюту

По результатам тестов становится ясно: новая американская команда под названием Cadillac подходит к старту чемпионата максимально прагматично, закладывая прочную основу для успешного дебюта. Это уже заслужило уважение у соперников по паддоку.

«Мы получили множество очень приятных сообщений от людей из многих других команд», — делится руководитель Cadillac F1 Грэм Лоудон.

Технических задач перед коллективом по-прежнему достаточно, однако команда активно работает над их решением и по пробегу уже не существенно отстает от остальных.

Сомнений в том, что машины Cadillac наберут необходимый темп и уложатся в 107% от показателей лидеров в квалификации на старте сезона, эксперты не высказывают.