Руководитель Ford поздравил своего пилота с установлением рекорда

Генеральный директор Ford Motor Company Джим Фарли продолжает демонстрировать активное участие не только в управлении корпорацией, но и в событиях автоспортивного мира. Помимо заседаний совета директоров и деловых встреч, глава американского автогиганта регулярно находит время для новых инициатив и личных увлечений.

На этой неделе Джим Фарли провёл интервью с гонщиком Даниэлем Риккардо в рамках подкаста Drive with Jim Farley, который выпускает гоночное подразделение Ford Racing. А уже на следующий день в социальных сетях он поделился подробным комментарием по случаю нового достижения компании на знаменитой трассе «Северная петля» Нюрбургринга.

«6:15:977! Это новый рекорд, зафиксированный Ford GT Mk IV на легендарном немецком кольце Нюрбургринг, – отметил Фарли. – Таким образом, спорткар Ford стал самой быстрой американской машиной, когда-либо проехавшей круг по этой трассе, а также самой быстрой машиной с двигателем внутреннего сгорания.

По итогам заезда Ford GT Mk IV занял третье место среди всех автомобилей, которые когда-либо устанавливали рекорды круга на Nordschleife – в этот список входят как гоночные автомобили, так и электрические прототипы. Глава Ford Racing поздравил Фредерика Вервиша и всю команду с этим выдающимся успехом.

По словам Джима Фарли, Ford и Ford Racing не собираются останавливаться на достигнутом. Компания намерена продолжать внедрять инновации, расширять границы возможного и радовать поклонников новыми достижениями и продуктами.



Ford GT Mk IV – это гоночная версия современного суперкара, история которого восходит к легендарному GT40. Напомним, именно этот автомобиль четырежды подряд побеждал в 24-часовой гонке Ле-Ман в 1960-х годах. Новый рекорд на Нюрбургринге установил бельгийский пилот Фредерик Вервиш, выступающий за Ford Racing. Его результат значительно превзошёл прежнее достижение среди американских автомобилей – 6:49.275, установленное на Chevrolet Corvette ZR1X.

Рекордный Ford GT Mk IV оснащён 3,8-литровым двигателем EcoBoost V6 с двумя турбинами, его мощность составляет около 820 лошадиных сил. При этом в автомобиле отсутствуют гибридные технологии.

Абсолютный рекорд на трассе длиной 20830 метров принадлежит Тимо Бернхарду, который в 2018 году проехал круг за 5:19.546 на спортпрототипе Porsche 919 Hybrid Evo. Второй результат показал француз Роман Дюма, выступавший на электромобиле Volkswagen ID.R – его время составило 6:05,335.

В ближайшее время внимание болельщиков может привлечь и другой громкий проект. Пилот Формулы 1 Макс Ферстаппен рассматривает возможность участия в марафоне «24 часа Нюрбургринга». Поскольку Ford – технологический партнёр команды Red Bull Racing, не исключено, что четырёхкратный чемпион мира вновь поднимет вопрос о проезде круга на машине Формулы 1 по легендарной Nordschleife. Ранее подобные инициативы не находили поддержки у руководства, однако теперь ситуация может измениться.