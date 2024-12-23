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Voyah Passion: гибридный седан, который выйдет на российский рынок в 2025 году

Гибридный седан Voyah Passion появится в России в 2025 году. Модель получит новый дизайн и высокую проходимость. Запас хода до 1230 км. Цена пока неизвестна.
РедакцияР
Редакция
23.12.2024, 17:11·2 мин
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Фото: Autostat.ru

По информации из представительства Dongfeng, гибридный седан Voyah Passion появится на рынке в 2025 году. Это производитель решил удовлетворить спрос российских покупателей на гибридные модели, что стало возможным благодаря популярности данного сегмента, сообщает «Российская газета».

На данный момент в России представлена модель Passion от бренда Voyah, работающая исключительно на электротяге. Однако гибридная версия этого автомобиля будет иметь не только другое внутреннее наполнение, но и измененный внешний дизайн. В частности, на машине появится фальш-решетка радиатора и декоративный элемент на крыше багажника.

Силовая установка гибрида будет состоять из двух электромоторов: передний будет развивать мощность 177 лошадиных сил, а задний - 217 лошадиных сил. При этом 1,5-литровый двигатель внутреннего сгорания будет использоваться в качестве генератора для зарядки аккумуляторов.

Производитель заявляет, что автомобиль сможет проехать на одном заряде до 262 километров, а при использовании электротяги в сочетании с двигателем внутреннего сгорания - до 1 230 километров.

Информация о цене новинки пока остается под вопросом и не разглашается.

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