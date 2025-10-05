Гибридный кроссовер Seres M7 обрушил цену на 2,7 миллиона рублей: китайский "убийца" Toyota Highlander

Российский автомобильный рынок вновь оказался в центре внимания: компания Seres предприняла неожиданный шаг, значительно снизив стоимость гибридного кроссовера Aito Seres M7. Осенью цены на модель снизились сразу на 2.5-2.7 миллиона рублей, что заметно повышает доступность этого современного семейного автомобиля для российских покупателей.

Колоссальное снижение цен: доступная роскошь

Теперь приобрести Aito Seres M7 в исполнении Luxury можно за 4.99 миллиона рублей, что на 2.5 миллиона меньше прежней стоимости. Топовая версия Flagship стала дешевле на 2.7 миллиона и предлагается по цене 5.29 миллиона рублей. Таким образом, кроссовер становится заметно более привлекательным по сравнению с такими конкурентами, как Toyota Highlander.

Что такое Aito Seres M7? Мощь и технологии в одном флаконе

Aito Seres M7 представляет собой просторный кроссовер длиной около 5 метров, созданный в партнерстве с технологической корпорацией Huawei и производителем Seres. Этот автомобиль ориентирован на семейную аудиторию и оснащен современными гибридными технологиями, нацеленными на конкуренцию с Toyota Highlander.

В основе модели – гибридная силовая установка мощностью 449 лошадиных сил. Благодаря этому полноприводный кроссовер способен разгоняться до 100 км/ч за 4.8 секунды. Максимальный запас хода, достигающий более 1100 километров, обеспечивает отличный уровень автономности, а емкость батареи составляет 40 кВтч.

Обновленная ценовая политика делает Aito Seres M7 одним из наиболее интересных предложений для тех, кто ищет просторный, мощный и технологичный семейный автомобиль. Снижение стоимости выводит модель в число самых выгодных вариантов в своем сегменте.

Ранее сообщалось, что компания Seres Aito рассматривает возможность запуска локальной сборки кроссоверов на территории России.

Источник: Seres.

Фото: Seres.