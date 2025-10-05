Главная Новости Гибридный кроссовер Seres M7 обрушил цену на 2,7 миллиона рублей: китайский "убийца" Toyota Highlander
Новости

Гибридный кроссовер Seres M7 обрушил цену на 2,7 миллиона рублей: китайский "убийца" Toyota Highlander

Гибридный кроссовер Aito Seres M7 стал дешевле на 2,7 млн рублей в России, предлагая мощность 449 л.с., запас хода 1100 км и технологии Huawei.
А
Антон Звонкий
05.10.2025, 18:12·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Российский автомобильный рынок вновь оказался в центре внимания: компания Seres предприняла неожиданный шаг, значительно снизив стоимость гибридного кроссовера Aito Seres M7. Осенью цены на модель снизились сразу на 2.5-2.7 миллиона рублей, что заметно повышает доступность этого современного семейного автомобиля для российских покупателей.

Колоссальное снижение цен: доступная роскошь

Теперь приобрести Aito Seres M7 в исполнении Luxury можно за 4.99 миллиона рублей, что на 2.5 миллиона меньше прежней стоимости. Топовая версия Flagship стала дешевле на 2.7 миллиона и предлагается по цене 5.29 миллиона рублей. Таким образом, кроссовер становится заметно более привлекательным по сравнению с такими конкурентами, как Toyota Highlander.

Что такое Aito Seres M7? Мощь и технологии в одном флаконе

Aito Seres M7 представляет собой просторный кроссовер длиной около 5 метров, созданный в партнерстве с технологической корпорацией Huawei и производителем Seres. Этот автомобиль ориентирован на семейную аудиторию и оснащен современными гибридными технологиями, нацеленными на конкуренцию с Toyota Highlander.

В основе модели – гибридная силовая установка мощностью 449 лошадиных сил. Благодаря этому полноприводный кроссовер способен разгоняться до 100 км/ч за 4.8 секунды. Максимальный запас хода, достигающий более 1100 километров, обеспечивает отличный уровень автономности, а емкость батареи составляет 40 кВтч.

Обновленная ценовая политика делает Aito Seres M7 одним из наиболее интересных предложений для тех, кто ищет просторный, мощный и технологичный семейный автомобиль. Снижение стоимости выводит модель в число самых выгодных вариантов в своем сегменте.

Ранее сообщалось, что компания Seres Aito рассматривает возможность запуска локальной сборки кроссоверов на территории России.

Источник: Seres.

Фото: Seres.

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Отзывы о Belgee X50: реальный опыт владельцев белорусского кроссовера

Редакция·29.08.2025
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация