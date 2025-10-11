«Гибрид Polar Fox Alpha T5» представит дальнобойную версию: премьера запланирована на октябрь

Китайские средства массовой информации сообщили, что компания BAIC планирует представить обновленную версию Polar Fox Alpha T5 с увеличенным запасом хода уже в конце текущего месяца. Официальный представитель марки подтвердил эту информацию.

Новая модель будет оснащена фирменной гибридной установкой BAIC, в основе которой лежит бензиновый двигатель объемом 1,5 литра. На электрической тяге дальнобойная версия способна преодолеть расстояние до 215 километров. Совокупный запас хода автомобиля достигает 1215 километров. Согласно данным, опубликованным Autohome.cn, разгон до 100 километров в час занимает 6,5 секунды.

Производитель также уточнил, что для зарядки аккумуляторной батареи с 30 до 80 процентов потребуется всего 15 минут. При этом заявленный расход топлива составляет чуть более пяти литров на 100 километров пути.

Габаритные размеры новинки составляют: длина — 4760 мм, ширина — 1936 мм, высота — 1650 мм. Колесная база равна 2845 мм.

Что касается внешнего вида, гибридная версия Polar Fox Alpha T5 отличается более сдержанным дизайном по сравнению с полностью электрической модификацией. Отказавшись от контрастной черной вставки между фарами, производитель сделал оформление воздухозаборников сдержаннее. Среди особенностей — скрытые дверные ручки и аэродинамические колесные диски, что способствует снижению сопротивления потокам воздуха.



Фото: Carsweek.ru

Ранее сообщалось, что доступная модель электрокара BAIC Polar Fox T1 вызвала значительный интерес среди покупателей на внутреннем рынке Китая.

Фото: Autohome.cn