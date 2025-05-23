Genesis Electrified G80 увеличит свою привлекательность благодаря более резкому внешнему виду и большему пространству

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Новый и улучшенный Genesis Electrified G80 должен поступить в продажу в следующем месяце и может стать идеальным выбором для покупателей, которых подавляет почти бесконечное количество вариантов настройки, предлагаемых другими премиальными брендами - потому что будет доступна только одна версия и одна конфигурация.

Electrified G80 получил большинство тех же обновлений, которые недавно Genesis внесла в свои купе GV60 и внедорожник Electrified GV70, включая немного более острый внешний вид и несколько новых технологий. Но конкурент BMW i5 также получил увеличенное на 130 мм колесное основание, чтобы обеспечить более роскошный опыт для пассажиров задних сидений.

Кто-то, кто путешествовал на выездном G80, должен заметить увеличенное чувство пространства, поскольку, согласно Genesis, увеличение колесной базы освободило 995 мм места для ног (улучшение на 83 мм) и 950 мм пространства для головы (на 20 мм больше).

Опционально на обновленном Electrified G80 будет доступно заднее рулевое управление, чтобы помочь новой, удлиненной версии справиться с узкими улицами города, а также обеспечить более стабильное поведение на высоких скоростях.

Кроме того, впервые для Genesis появилась интересная функция под названием Режим Шофера, который, как утверждается, обеспечивает более плавное ускорение и больший комфорт за счет оптимизированных настроек крутящего момента и подвески. И если покупатели хотят действительно порадовать своих пассажиров, пакет комфорта для второго ряда добавит электрически закрывающиеся двери и электрически управляемые задние шторки.

Больше батарея, но не больше запас хода?

Среди множества новых технологий - 27-дюймовый OLED-дисплей, простирающийся по всей панели приборов, на этом одном экране отображается как важная информация о вождении, так и медиа. По словам разработчиков, его можно разделить на два или три отдельных экрана в зависимости от предпочтений водителя.