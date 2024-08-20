История создания "ГАЗели", рассказанная генеральным дизайнером Владимиром Четериковым.

Карьера Четерикова украшена значительными достижениями, включая получение Государственной премии Российской Федерации. Эта награда отмечает его серьезный вклад в развитие науки и техники. Под его руководством были созданы и успешно функционировали 25 специализированных центров компетенций, каждый из которых занимался контролем полного жизненного цикла производства и развития автомобильной техники.

Одним из ключевых достижений было создание "Газели" - автомобиля, который изменил представление о своем классе. В начале Четериков столкнулся с недоверием к дизайну грузовика, способного перевозить всего 1,5 тонны, особенно учитывая, что другие, более крупные альтернативы могли перевозить до 5 тонн. Это недоверие также распространилось на чиновников, которые сомневались в целесообразности создания менее габаритного грузовика, опасаясь, что для доставки того же объема груза потребуется больше транспортных средств.

Выпуск "Газели" 20 июля 1994 года стал, безусловно, переломным моментом на автомобильном рынке. Автомобиль быстро стал лидером в своем сегменте, захватив около 60% российского рынка легких коммерческих автомобилей.

Линейка "Газелей" включает в себя разнообразные модели, включая грузовые фургоны, бортовые грузовики и автобусы.

Фото: Carsweek.ru

Также стоит отметить, что недавно появилась информация о том, что наследник ГАЗ-69 из Китая получил рублевую цену.