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Geely готовит много новинок для мирового рынка. Под тремя брендами выйдут 13 моделей

Geely анонсировала 13 новых моделей под тремя брендами на 2025 год. Гибриды, электрокары и новый седан Belgee - подробности из Китая.
Виктор КузнецовВ
Виктор Кузнецов
22.01.2025, 11:42·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

В следующем году компания Geely планирует выпустить 13 новинок под своими тремя брендами. На днях в Китае была представлена информация о будущих моделях.

Основную часть автомобилей в 2025 году будут представлять модели под брендом Geely Galaxy, специализирующемся на гибридных и электрических машинах. Сначала на рынке Китая появятся обновленные седан Geely Galaxy L6 и кроссовер L7, оснащенные новой гибридной установкой NordThor 2.0. Оба автомобиля будут иметь традиционные дверные ручки, обновленный салон и возможность проехать на одном заряде до 1300 км.

Не менее впечатляющими обещают быть другие модели бренда Geely Galaxy, включая полноразмерный кроссовер Starship 9, гибридный седан E8, компактный электрический кроссовер, а также гибридные и электрические седаны.

Кроме того, бренд Lynk & Co также порадует поклонников новинками, в числе которых трехрядный кроссовер Lynk & Co 900 и универсал на базе модели Lynk & Co 07. Обе машины будут оснащены гибридными установками. Электрический седан Lynk & Co Z10 также получит гибридную систему.

Ассортимент электромобильного бренда Zeekr пополнится универсалом Zeekr 007 GT, который получит пневмоподвеску и фаркоп с электроприводом. Появление этой модели ожидается в следующем году.

Кроме того, компания планирует выпустить новый кроссовер Zeekr под кодовым названием EX1 в гибридной и электрической версиях, и к концу года представит среднеразмерный кроссовер DX1 под торговой маркой Zeekr.

Отдельно стоит упомянуть о запуске нового доступного седана Belgee, собранного в Беларуси на базе модели Geely Emgrand, который скоро появится на российском рынке.

Все вышеперечисленные модели планируется открыть к продажам в течение 2025 года, предлагая покупателям разнообразие выбора в разных автомобильных сегментах.

Автор: Алина Олешко

Источник

Geely (145)Lynk & Co (4)Zeekr (27)

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