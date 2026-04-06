Названы лидеры официального и параллельного импорта автомобилей в России: Geely и Toyota

В марте 2026 года в Россию было ввезено 33 254 новых легковых автомобиля, что на 40% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил автоэксперт Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

По данным эксперта, официальный импорт за март составил 16,9 тысячи легковых автомобилей. Это на 3% ниже, чем результат марта 2025 года.

Среди официальных импортеров лидирующую позицию заняла компания Geely, на которую пришлось 29,9% всех поставок. Следом за ней расположились Changan с долей 19,1%, GAC — 15,1%, Jetour — 10,8%, а Tank занял 8,5% рынка официального импорта.

Объем так называемого «альтернативного» импорта достиг 16,3 тысячи автомобилей, что в 2,6 раза (или на 160%) больше, чем год назад. В числе самых популярных марок среди параллельного импорта оказались Toyota (20,6%), BMW (11,4%), Audi (9,5%), Mercedes-Benz (7,9%) и Volkswagen (6,1%).

Целиков также отметил, что свыше 60% всех ввезённых в Россию легковых автомобилей в марте были поставлены напрямую из Китая. Еще 25,7% поставок осуществлялись через Киргизию, а более 80% ввезённых автомобилей вне зависимости от маршрута оказались произведены в Китае.

Ранее Сергей Целиков поделился статистикой по ввозу автомобилей с пробегом. По его словам, в марте импорт подержанных машин вырос на 9% по сравнению с прошлым годом, а почти 60% всех таких автомобилей поступило в Россию из Японии, которая вновь стала лидером по этому направлению.

