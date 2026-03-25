Geely объявляет о старте продаж обновленной базовой версии кроссовера Geely Monjaro в России

Теперь базовое оснащение Geely Monjaro включает в себя стильные диски 19” обновленного дизайна, трехзонный климат-контроль, механическую регулировку положения спинки заднего сиденья, кресло водителя с вентиляцией, аудиосистему с восемью динамиками, а также комплекс систем помощи водителю (ADAS). Технологии, отвечающие за безопасность, в частности представлены системой предупреждения (FCW) и предотвращения фронтального столкновения (CMSF), системой удержания автомобиля в полосе движения (LKA) и системой распознавания дорожных знаков (TSI).

Флагманский кроссовер в стартовой комплектации Люкс (Luxury) по-прежнему предлагает обширный перечень премиальных опций. Модель имеет полностью светодиодную оптику и панорамную крышу с электролюком. Продуманный до мелочей интерьер кроссовера отделан качественной черной экокожей и замшей, а высокий статус подчеркивают атмосферная подсветка салона и замшевая обивка потолка, выполненная в темных тонах. Кресло водителя, оборудованное памятью настроек, имеет электрорегулировку в восьми направлениях и электрорегулировку поясничного упора в четырех направлениях. В свою очередь, сиденье переднего пассажира имеет электрорегулировку в четырех направлениях и функцию горизонтального раскладывания.

Дополнительный комфорт обеспечивается благодаря наличию системы бесключевого доступа с кнопкой пуска двигателя, адаптивного круиз-контроля, системы интеллектуального управления дальним светом фар (AHBC), системы камер кругового обзора 360° и беспроводной зарядки для мобильных устройств. Мультимедийная система с центральным дисплеем диагональю 12,3" обладает функцией интеграции смартфона на платформе iOS и дублирования экрана смартфона на дисплее мультимедиа, а также сенсорным дисплеем диагональю 12,3" для переднего пассажира. Кроме этого, автомобиль оснащен другими полезными опциями, в том числе облегчающими эксплуатацию в условиях низких температур. В частности, зимний пакет включает в себя подогрев передних и задних сидений, электрообогрев боковых зеркал, лобового стекла и форсунок омывателя, а также обогрев рулевого колеса.

Вне зависимости от комплектации Geely Monjaro оснащается хорошо зарекомендовавшим себя современным турбированным двигателем объемом 2,0 литра и мощностью 238 л. с. Мотор работает в паре с высокотехнологичной восьмиступенчатой автоматической трансмиссией с гидротрансформатором, которая отличается высокой плавностью и скоростью переключения передач.

Geely Monjaro в любой из представленных версий оснащается интеллектуальной системой полного привода с электрогидравлической муфтой, которая автоматически распределяет крутящий момент по осям в соотношении до 50:50. В комплектации Люкс (Luxury) кроссоверу доступно семь режимов движения: Комфортный, Экономичный, Спортивный, Интеллектуальный, Внедорожный, Снег и Песок.