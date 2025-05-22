Geely Auto опубликовала ESG-отчет за 2024 год

В документе представлены достижения по реализации стратегии ESG по шести ключевым направлениям: климатическая нейтральность, бережное отношение к природе, всесторонняя безопасность, цифровизация и инновации, взаимное процветание, управление в соответствии с этическими стандартами. Отчет подчеркивает приверженность Geely устойчивому развитию, технологическим инновациям и стремлению стать мировым лидером в автомобильной отрасли.

Минимизация вредного воздействия на окружающую среду

Geely Auto демонстрирует прогресс в минимизации экологически вредного следа в процессе промышленного производства. Компания сократила выбросы углерода в течение жизненного цикла одного автомобиля на 18% по сравнению с базовым уровнем 2020 года, что является значительным шагом к достижению климатической нейтральности. В 2024 году компанией Geely был зафиксирован заметный рост продаж автомобилей на новых источниках энергии (NEV), который в годовом выражении составил 92%, или 888 000 транспортных средств. Этот рост подчеркивает стремление компании к продвижению экологически чистых решений в области мобильности.

В распоряжении Geely также имеется 12 «зеленых» и 11 «безотходных» предприятий. В результате компания стала единственным автопроизводителем в Китае, получившим звание «Предприятие с нулевыми отходами». Кроме того, компания завершила строительство трех заводов с нулевыми выбросами углерода раньше намеченного срока, при этом использование возобновляемой энергии при производстве составляет более 64% от общего потребления. Данные инициативы демонстрируют систематический подход Geely к внедрению принципов устойчивого развития в производственные процессы и к сокращению углеродного следа.

Стремление к технологическому совершенству

Для Geely инновации продолжают играть стратегическую роль. Компания представила передовые технологии, в числе которых глобальная интеллектуальная архитектура GEA для электрических и гибридных автомобилей, гибридная силовая установка Leishen и тяговая батарея Short Blade, тем самым укрепив свои позиции лидера в области интеллектуальных и безопасных решений, предназначенных для повышения качества транспортной мобильности. Кроме того, Geely расширила свои исследования в области экологически привлекательных источников энергии, включая использование метанолового топлива и водорода, в результате чего была представлена PHEV-технология пятого поколения на суперметаноле.

Инновации в сфере мобильности дополняются предоставлением экологически чистых транспортных средств для мероприятий мирового масштаба. К примеру, Geely поставила автомобили PHEV с подключаемыми метанол-водородными гибридными силовыми установками для IX зимних Азиатских игр, а также для транспортной компании Harbin Transportation Group, демонстрируя стремление к устойчивому развитию в области пассажирских и грузовых перевозок.

Стремление к высокому уровню качества и безопасности

Качество и безопасность являются основополагающими элементами компании Geely. В 2024 году восемь моделей брендов холдинга получили максимальный пятизвездочный рейтинг безопасности C-NCAP, три модели заработали пять звезд по программе Euro NCAP, а еще одна модель достигла пяти звезд в рейтинге ANCAP. Кроме того, электрический кроссовер Geely EX5 стал обладателем сертификатов NESTA 6D Electric Safety Certification и Top Safety Challenge.

Эти достижения отражают цель компании Geely, которая заключается в создании безопасных, надежных и экологически чистых автомобилей для клиентов по всему миру. Компания по-прежнему отдает приоритет технологиям, связанным с безопасностью, обеспечивая соответствие своей продукции самым высоким мировым стандартам.

Продвижение «зеленой» цепочки поставок и формирование устойчивой экономики

Для комплексного повышения устойчивой конкурентоспособности всей производственной цепочки компания Geely в 2024 году придерживалась пути декарбонизации, что характеризуется «синергией производства, поставок и использования ресурсов». Основное внимание было сосредоточено на снижении уровня загрязнения и управлении отходами, рациональном использовании ресурсов, методах экономики замкнутого цикла и защите биологического разнообразия.

В частности, компания активно продвигала практику «зеленых» закупок, где более 50% основных поставщиков использовали «зеленую» электроэнергию и почти половина из них достигла 100% использования экологически чистой энергии. Geely также создала замкнутые системы по переработке стали и алюминия. Таким образом было с пользой утилизировано более 15 000 тонн стали и около 5 000 тонн алюминия, а выбросы углерода сократились примерно на 115 000 тонн.

Geely также занималась продвижением инициатив по развитию экономики замкнутого цикла. В 2024 году были восстановлены 1770 автомобилей, 67 419 компонентов были переработаны и повторно использованы. Эти усилия демонстрируют стремление компании к сокращению отходов и продвижению эффективных практик на всех этапах производственно-сбытовой цепи.

Социальная ответственность и программы по подготовке сотрудников

Geely Auto нацелена на развитие культуры социальной ответственности, а также готова содействовать профессиональному росту сотрудников. В 2024 году компания инвестировала в 1,85 млн часов программ кадрового обучения, ориентированных на получение знаний в таких областях, как электрификация и цифровизация. Таким образом был обеспечен 100%-ый охват по критически важным направлениям, определяющим цифровую грамотность. Кроме того, Geely уделила внимание таким аспектам, как защита окружающей среды, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и развитие локальных сообществ, что подчеркивает социальную направленность компании.

Благодаря достижениям в области ESG, включая информационную открытость, стратегическую прозрачность, а также готовность к сотрудничеству и конструктивному диалогу с другими заинтересованными сторонами, в 2024 году инициативы Geely Auto в данной сфере получили широкое освещение и признание со стороны авторитетных организаций.

Взгляд в будущее

Интегрируя принципы ESG в процессы разработки и производства, Geely прокладывает путь к низкоуглеродному, безопасному и устойчивому будущему. Компания продолжит развивать технологии, связанные с новыми источниками энергии, использовать искусственный интеллект для повышения безопасности, а также формировать устойчивую экономическую экосистему полного цикла. В рамках намеченного стратегического плана Geely стремится стать высокоавторитетной на мировой арене технологически ориентированной автомобильной компанией, внося свой вклад в создание устойчивого будущего, чтобы успешно реализовать концепцию «Устойчивое будущее, лучший мир».