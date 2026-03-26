«Газель NN» и «Соболь NN» теперь оснащены системой бесключевого доступа в грузовой отсек

ГАЗ внедрил бесключевой доступ в грузовой отсек моделей Газель NN и Соболь NN с цельнометаллическим кузовом, повысив удобство и безопасность автомобилей.
РедакцияР
Редакция
26.03.2026, 17:12·2 мин
Горьковский автозавод сообщил о расширении функциональности своих коммерческих автомобилей. Теперь модели «Газель NN» и «Соболь NN» с цельнометаллическим кузовом оснащаются системой бесключевого доступа в грузовой отсек, об этом информирует пресс-служба предприятия. Нововведение стало доступно уже в базовой комплектации автомобилей.

Ранее автомобили семейства NN позволяли водителям через кнопки на дверных ручках разблокировать замки кабины либо полностью заблокировать все двери, включая грузовой отсек. С последними изменениями у владельцев появилась возможность открывать двери багажного отделения без использования ключа. Это повышает удобство эксплуатации и безопасности при транспортировке грузов.

Для реализации новой опции специалисты автозавода усовершенствовали конструкцию электропроводки в задних дверях автомобилей. Если ранее использовалась контактная группа с подпружиненными штырями, то теперь на смену пришли герметичные кожухи с проводами, непосредственно соединяющие кузов с дверьми. Благодаря такому решению отпадает необходимость в регулярной очистке контактных площадок в ходе эксплуатации техники.

Модели «Газель NN» и «Соболь NN» также продолжают оснащаться современными опциями: мультимедиа с навигацией, телематическим модулем, системой климат-контроля, а также «зимним пакетом», предусматривающим предпусковой подогреватель, электрообогрев лобового стекла, наружных зеркал, передних сидений, рулевого колеса и топливного фильтра. В числе прочего оборудования есть также подрессоренное сиденье водителя, круиз-контроль, система динамической стабилизации ESC, фронтальные подушки безопасности, электропривод стояночного тормоза с автоматическим растормаживанием, светодиодные фары основного и противотуманного освещения.

