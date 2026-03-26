Габриэль Бортолето: «Уход Уитли не стал неожиданностью»

В четверг на автодроме Сузука пилот команды Audi Габриэль Бортолето высказался по поводу ухода Джонатана Уитли с позиции руководителя команды. По словам спортсмена, для него это событие не стало неожиданностью.

Бортолето отметил: «Думаю, он не смог полностью посвятить себя проекту. У него были личные дела, о которых он говорил публично, а когда у тебя есть личные дела, которые нужно уладить, это становится приоритетом».

Также гонщик добавил, что не был удивлён решением Уитли, несмотря на то, что перемены произошли на раннем этапе сезона — после двух гонок. Бортолето подчеркнул, что Уитли работал с командой и в предыдущем году, справляясь с обязанностями на высоком уровне и поддерживая позитивную атмосферу внутри коллектива.

По мнению Габриэля, успехи команды во многом связаны с умением работать сообща: «Я считаю, что одна из целей, к которой мы стремимся, заключается в том, что мы – одна команда, что мы действуем как команда, поэтому не зависим от одного человека».

В заключение Бортолето выразил благодарность Маттиа Бинотто, который, по его словам, ведёт команду в правильном направлении. Пилот выразил полное доверие нынешнему руководителю и отметил: «Он дал мне возможность работать в Формуле 1, я ему чрезвычайно благодарен и с большим оптимизмом смотрю на то, что он сможет дать команде, взяв на себя больше ответственности».