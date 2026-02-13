Будущее Cupra: хэтчбек Raval, обновлённый Born и новый флагманский внедорожник

2026 год станет знаковым для Cupra: компания готовится представить сразу два новых электрических хэтчбека. Это важный шаг после достижения миллионной отметки по числу выпущенных автомобилей и установления нового рекорда годовых продаж — 328 800 машин, что на 32 процента больше по сравнению с предыдущим периодом. Для бренда, которому всего восемь лет, такие результаты впечатляют.

Журналисты Auto Express провели эксклюзивную беседу с новым генеральным директором Markus Haupt, чтобы узнать, как Cupra пришла к этим успехам и какие планы строит на будущее. В этот день руководитель завершал насыщенную программу: на заводе SEAT-Cupra в Марторель (Барселона) состоялось официальное открытие новой линии по сборке аккумуляторов. Главе Cupra пришлось пообщаться не только с президентом Каталонии и министром промышленности Испании, но и с представителями концерна Volkswagen.

Этот момент стал эмоциональным для Markus Haupt, ведь его семья переехала в Барселону, когда ему было восемь лет, а свою карьеру он начал в SEAT в 2001 году. В качестве руководителя по производству и логистике он стоял во главе четырехлетней работы по созданию аккумуляторного производства на склоне над основным сборочным комплексом, рассчитанным на 600 000 автомобилей в год. Готовые аккумуляторные блоки — около 1 200 штук ежедневно на первом этапе — будут по специальному тоннелю доставляться непосредственно к сборочной линии, где их установят на Volkswagen ID.Polo и Cupra Raval.

Спортивному испанскому супермини Cupra Raval досталась высокая планка ожиданий. Доступные электромобили европейской сборки пока встречаются нечасто, а Испания, где рынок ориентирован на бюджетные автомобили, отстает от среднеевропейских темпов электрификации, как и Италия. Сможет ли Raval увеличить долю электромобилей Cupra с 24 процентов, зафиксированных в прошлом году, до одной трети — именно такой показатель потребуется для соответствия британскому экологическому стандарту ZEV к 2026 году?