Возвращение Freelander: первый внедорожник Land Rover и Chery прошёл испытания экстремальным холодом

Первая электрифицированная модель нового бренда Freelander, созданного совместными усилиями компаний Chery и Jaguar Land Rover (CJLR), успешно завершила часть испытательных мероприятий в условиях экстремальных холодов. Ожидается, что дебют внедорожника Freelander состоится во второй половине 2026 года.

На опубликованных тизерах новый автомобиль скрыт под плотным камуфляжем, однако уже сейчас наблюдатели отмечают явное сходство модели с концептом Concept 97, который ранее представлялся публике. Среди характерных черт — угловатый дизайн кузова, плоская линия крыши, массивные колесные арки, а также скрытые дверные ручки, что отсылает к классическим моделям Land Rover ранних лет.

Вэнь Фэй, возглавляющий бренд Freelander и занимающий должность исполнительного вице-президента в CJLR, подтвердил, что новинка успешно справилась с выносливостными испытаниями при низких температурах. Это событие названо значимым рубежом на пути к коммерческому запуску внедорожника.

В соответствии с озвученными планами, серийное производство первой модели Freelander начнется в Китае, после чего автомобиль выйдет на мировую арену. Всего в течение следующих пяти лет компания CJLR намерена представить шесть новых моделей под этой маркой.

Стоит отметить, что первый прототип внедорожника был замечен на дорожных тестах в Китае еще летом прошлого года. Разработка технологии электрификации и организации поставок находилась под руководством китайских специалистов, в то время как британская сторона занималась формированием фирменного стиля и позиционированием марки на рынке.

В рамках новых разработок, будущий Freelander получит интегрированный чип Qualcomm Snapdragon 8397, способный обеспечить трехкратный прирост производительности как центрального, так и графического процессоров. Помимо этого, технологический комплект автомобиля дополнит интеллектуальная система помощи водителю – автопилот Qiankun ADS 4.1 от Huawei, оснащённый 896-линейным LiDAR-датчиком.

Шасси внедорожника основывается на платформе Chery E0X, а силовая установка объединяет 1,5-литровый бензиновый турбомотор и три электрических двигателя в составе плагин-гибридной системы. Точные параметры мощности, ёмкости аккумулятора и запас хода объявят позже. Уже известно, что батареи разрабатывались в партнёрстве с CATL, поддерживают быструю зарядку мощностью до 350 кВт.

