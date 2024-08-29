Франко Колапинто: Все было сделано в последний момент

Во вторник в команде Williams было оглашено о подписании нового контракта с гонщиком Франко Колапинто, который займет место Логана Сарджента до конца текущего сезона. Аргентинец рассказал журналистам, что он узнал о решении команды только в начале этой недели, накануне гонок в Монце.

«Вчера я был занят работой на симуляторе вместе с коллективом MP Motorsport, готовясь к этапу Формулы 2 в Монце. Все произошло в спешке, в последний момент. Я не могу точно сказать, когда руководство команды начало обсуждать мою кандидатуру, но я всегда был готов к такой возможности и ждал ее давно», - поделился Франко Колапинто.

Пилот признал, что мечтал о карьере в Формуле 1 с самого детства, и теперь у него появился шанс воплотить эту мечту. «Я очень рад и благодарен команде Williams за данную возможность. Решение было принято в последний момент, но я всегда был настроен позитивно и ждал своего шанса», - добавил гонщик.

Колапинто также упомянул о нелегком разговоре с Логаном Сарджентом: «Это было очень сложно. Думаю, это тяжело для всех - как для команды, так и для гонщиков, которые сменяются в течение сезона. Конечно, Логану не хватает слов. Он получил удивительный шанс дебютировать в Формуле 1 и показал отличные результаты. Я уверен, что он быстро адаптируется к новым условиям в Ф1».

«Я всегда мечтал о выступлениях в Формуле 1. Никогда не знаешь, когда откроется такая возможность, поэтому я собираюсь использовать свой шанс по максимуму. Мне действительно жаль Логана, он проделал отличную работу. Желаю ему успехов в его будущих начинаниях, ведь он талантливый гонщик».