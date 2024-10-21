Франко Колапинто: Я смог выиграть гонку.

Вчера в Остине команда Williams показала хороший результат на Гран При, заработав одно очко благодаря успешному выступлению Франко Колапинто. Аргентинский пилот финишировал десятым в четвертый раз из четырех гонок. Его напарник, Алекс Элбон, столкнулся с проблемами на старте и финишировал шестнадцатым.

Франко Колапинто отметил, что для него это был сложный уик-энд, но он смог отыграться в гонке благодаря силе команды. Он сказал: "RB, Haas и Alpine были сильны весь уик-энд, поэтому мы знали, что будет непросто заработать очки. Мы показали, что у нас хороший гоночный темп, и я смог найти свой ритм, атакуя на пустой трассе".

Он также подчеркнул, что извлек много уроков из своего первого уик-энда со спринтовой квалификацией и это поможет ему в будущем. Он надеется, что сможет продолжать учиться и помогать команде в прогрессе, надеясь развить успех в предстоящих двух гонках.

Алекс Элбон поделился мнением о своем выступлении, назвав уик-энд сложным. Он рассказал: "Я попал в сложную ситуацию на старте и моя машина получила повреждения, что сделало гонку сложной. Мы решили продолжать, чтобы помочь Франко заработать очки".

Пилот отметил, что машина показывала хорошую скорость в уик-энд, однако были проблемы с износом шин Soft. Он выразил разочарование результатом, но подчеркнул, что это только начало сезона. Алекс выразил надежду, что команда сможет внести коррективы и вернуться сильнее на следующей гонке в Мехико.