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Ричард Ферстаппен одержал победу в квалификации Формулы 2 в Монако

Квалификация Формулы 2 в Монако прошла по стандартному сценарию для этого этапа. Гонщики начали осторожно, но постепенно наращивали скорость на коварной трассе, не прощающей ошибок.Гонщиков разделили на две группы.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
24.05.2024, 17:41·2 мин
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Фото: F1news.ru

Квалификация Формулы 2 в Монако прошла по стандартному сценарию для этого этапа. Гонщики начали осторожно, но постепенно наращивали скорость на коварной трассе, не прощающей ошибок.

Гонщиков разделили на две группы. В первой Габриэль Бортолето возглавил протокол, но затем его обошли Зак О’Салливан и другие гонщики.

Во время сессии Ритомо Миата сбросил скорость из-за проблем, что чуть не привело к аварии с Айзеком Хаджаром.

Группа А уступила первенство Ричарду Ферсхорду, Хаджару и Франко Колапинто.

Гонщики второй группы вышли на трассу, когда состояние асфальта улучшилось, что, как правило, позволяет улучшить результаты.

Сессию второй группы прервали из-за аварии Рафаэля Виллагомеса, который разбил машину в первом повороте.

Сначала репрезентативное время показал Виктор Мартен, затем Зейн Мэлони улучшил его результат.

В финале круга лучшее время в группе B показал Мартен, но поул выиграл Ричард Ферсхорд.

Победу в квалификации отпраздновал Ферсхорд, а Мартен будет стартовать в первом ряду вместе с ним.

Завтра Тейлор Барнард, показавший пятое время, начнет гонку с поула.

Результаты готовятся...

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