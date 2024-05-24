Ричард Ферстаппен одержал победу в квалификации Формулы 2 в Монако

Квалификация Формулы 2 в Монако прошла по стандартному сценарию для этого этапа. Гонщики начали осторожно, но постепенно наращивали скорость на коварной трассе, не прощающей ошибок.
Гонщиков разделили на две группы. В первой Габриэль Бортолето возглавил протокол, но затем его обошли Зак О’Салливан и другие гонщики.
Во время сессии Ритомо Миата сбросил скорость из-за проблем, что чуть не привело к аварии с Айзеком Хаджаром.
Группа А уступила первенство Ричарду Ферсхорду, Хаджару и Франко Колапинто.
Гонщики второй группы вышли на трассу, когда состояние асфальта улучшилось, что, как правило, позволяет улучшить результаты.
Сессию второй группы прервали из-за аварии Рафаэля Виллагомеса, который разбил машину в первом повороте.
Сначала репрезентативное время показал Виктор Мартен, затем Зейн Мэлони улучшил его результат.
В финале круга лучшее время в группе B показал Мартен, но поул выиграл Ричард Ферсхорд.
Победу в квалификации отпраздновал Ферсхорд, а Мартен будет стартовать в первом ряду вместе с ним.
Завтра Тейлор Барнард, показавший пятое время, начнет гонку с поула.
Результаты готовятся...