Ричард Ферстаппен одержал победу в квалификации Формулы 2 в Монако

Квалификация Формулы 2 в Монако прошла по стандартному сценарию для этого этапа. Гонщики начали осторожно, но постепенно наращивали скорость на коварной трассе, не прощающей ошибок.

Гонщиков разделили на две группы. В первой Габриэль Бортолето возглавил протокол, но затем его обошли Зак О’Салливан и другие гонщики.

Во время сессии Ритомо Миата сбросил скорость из-за проблем, что чуть не привело к аварии с Айзеком Хаджаром.

Группа А уступила первенство Ричарду Ферсхорду, Хаджару и Франко Колапинто.

Гонщики второй группы вышли на трассу, когда состояние асфальта улучшилось, что, как правило, позволяет улучшить результаты.

Сессию второй группы прервали из-за аварии Рафаэля Виллагомеса, который разбил машину в первом повороте.

Сначала репрезентативное время показал Виктор Мартен, затем Зейн Мэлони улучшил его результат.

В финале круга лучшее время в группе B показал Мартен, но поул выиграл Ричард Ферсхорд.

Победу в квалификации отпраздновал Ферсхорд, а Мартен будет стартовать в первом ряду вместе с ним.

Завтра Тейлор Барнард, показавший пятое время, начнет гонку с поула.

Результаты готовятся...