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Алекс Данн выиграл поул на Гран При Монако.

Meta-описание: "В Монако прошла квалификация в Формуле 2 с участием гонщиков двух групп, четные и нечетные номера. Ирландец Данн выиграл зачет, дебютировав на поул-позиции."
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
23.05.2025, 17:42·2 мин
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Фото: F1news.ru

Квалификация в Формуле 2 в Монако прошла в два этапа для предотвращения проблем с трафиком на узкой трассе. Гонщики стартовали в составе двух групп: одна - с четными номерами, другая - с нечетными. Победителем стал Виктор Мартен, улучшив свое время после ошибки на торможении.

Результаты определялись по лучшему времени среди участников обеих групп. Вторую позицию занял Ричард Ферсхор, а третью - Линдблад. В группе В возглавил результат Алекс Данн из команды Rodin Motorsport.

Инцидент с Виллагомесом привел к появлению желтых и красных флагов, вызвав прерывание сессии. Данн показал лучшее время квалификации - 1:21,142, заработав три бонусных балла. Это его первая поул-позиция в Формуле 2.

На втором месте расположился Виктор Мартен, а на третьем - Леонардо Форнароли. Некоторые гонщики допускали ошибки, пытаясь улучшить свои результаты. Однако, Данн провел четкую квалификацию и стал победителем.

В субботний спринт со 5-й позиции стартует Куш Майни. Общие результаты квалификации представлены в таблице.

ПилотКомандаВремяКруги
1. А.ДаннRodin Motorsport1:21.14212
2. В.МартенART Grand Prix1:21.14511
и другие...

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