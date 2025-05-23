Алекс Данн выиграл поул на Гран При Монако.

Квалификация в Формуле 2 в Монако прошла в два этапа для предотвращения проблем с трафиком на узкой трассе. Гонщики стартовали в составе двух групп: одна - с четными номерами, другая - с нечетными. Победителем стал Виктор Мартен, улучшив свое время после ошибки на торможении.
Результаты определялись по лучшему времени среди участников обеих групп. Вторую позицию занял Ричард Ферсхор, а третью - Линдблад. В группе В возглавил результат Алекс Данн из команды Rodin Motorsport.
Инцидент с Виллагомесом привел к появлению желтых и красных флагов, вызвав прерывание сессии. Данн показал лучшее время квалификации - 1:21,142, заработав три бонусных балла. Это его первая поул-позиция в Формуле 2.
На втором месте расположился Виктор Мартен, а на третьем - Леонардо Форнароли. Некоторые гонщики допускали ошибки, пытаясь улучшить свои результаты. Однако, Данн провел четкую квалификацию и стал победителем.
В субботний спринт со 5-й позиции стартует Куш Майни. Общие результаты квалификации представлены в таблице.
|Пилот
|Команда
|Время
|Круги
|1. А.Данн
|Rodin Motorsport
|1:21.142
|12
|2. В.Мартен
|ART Grand Prix
|1:21.145
|11
|и другие...