Гонки Формулы 2: "Майни одержал свою первую победу в сезоне"

Сегодня состоялся спринтовый заезд Формулы 2 в Монако, который начал Куш Майни из команды DAMS, выступающий под индийским флагом. Майни продемонстрировал отличную форму, стартуя с поула после вчерашней квалификации.
Несмотря на опыт гонщика и его третий сезон в F2, до Монако у Майни было всего одно очко, в то время как его напарник Джек Кроуфорд имел на счету 38 очков и одну победу. Сегодня Американец стартовал с четвёртой позиции, а между гонщиками DAMS на стартовой решётке оказались машины Люка Браунинга и Габриэле Мини.
Отличиться на городской трассе в Монако - значит многое, и Майни выразил надежду, что этот заезд станет точкой перелома для него в сезоне. На старте он показал себя уверенно, но атаки соперников делали гонку захватывающей.
Первые круги выявили инцидент между Кроуфордом и Линдбладом, после которого американец потерял позицию и получил повреждения на своем болиде. В это же время Майни удерживал лидерство, но его прессировал Мини, и на трассе появились жёлтые флаги из-за остановки машины Шилса.
По мере развития гонки борьба только усиливалась, и стало известно о штрафах для Линдблада и Гёте. Майни и Мини, имеющие одного спонсора, увеличили отрыв от остальных гонщиков на розовых машинах BWT.
На финише первым оказался Куш Майни, а Габриэле Мини и Люк Браунинг поднялись на пьедестал второй и третьей позиции соответственно. Штраф Линдблада переместил его на восьмую строчку, а на десятке финишировали Джек Кроуфорд и другие гонщики.
После гонки невезучий Виктор Мартен заработал бонусный балл за лучший круг заезда. Призовые баллы распределяются среди первой восьмёрки гонщиков, что делает борьбу за позиции более острой и интересной для зрителей.
Результаты спринта
|Пилот
|Команда
|Разница
|1. К.Майни
|DAMS
|44:57.639
|2. Г.Мини
|Prema
|+3.705
|3. Л.Браунинг
|Hitech GP
|+7.299
|4. Д.Кроуфорд
|DAMS
|+10.493
|5. Р.Ферсхор
|MP Motorsport
|+11.257
|6. С.Монтойя
|Prema
|+11.937
|7. Л.Форнароли
|Invicta Racing
|+13.234
|8. А.Линдблад
|Campos Racing
|+13.766
|9. А.Данн
|Rodin Motorsport
|+27.220
|10. Р.Миата
|ART Grand Prix
|+28.677
|11. Р.Станек
|Invicta Racing
|+31.687
|12. О.Гёте
|MP Motorsport
|+31.981
|13. М.Эстерсон
|Trident
|+33.194
|14. А.Кордил
|Rodin Motorsport
|+43.613
|15. Д.Беганович
|Hitech GP
|+47.785
|16. С.Мегетуниф
|Trident
|+1'01.058
|17. В.Мартен
|ART Grand Prix
|+1'03.597
|18. Р.Виллагомес
|Van Amersfoort Racing
|+1'11.319
|– Х.Марти
|Campos Racing
|сход
|– Д.Дюрксен
|AIX Racing
|сход
|– Д.Беннетт
|Van Amersfoort Racing
|сход
|– К.Шилдс
|AIX Racing
|сход