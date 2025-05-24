Гонки Формулы 2: "Майни одержал свою первую победу в сезоне"

Сегодня состоялся спринтовый заезд Формулы 2 в Монако, который начал Куш Майни из команды DAMS, выступающий под индийским флагом. Майни продемонстрировал отличную форму, стартуя с поула после вчерашней квалификации.

Несмотря на опыт гонщика и его третий сезон в F2, до Монако у Майни было всего одно очко, в то время как его напарник Джек Кроуфорд имел на счету 38 очков и одну победу. Сегодня Американец стартовал с четвёртой позиции, а между гонщиками DAMS на стартовой решётке оказались машины Люка Браунинга и Габриэле Мини.

Отличиться на городской трассе в Монако - значит многое, и Майни выразил надежду, что этот заезд станет точкой перелома для него в сезоне. На старте он показал себя уверенно, но атаки соперников делали гонку захватывающей.

Первые круги выявили инцидент между Кроуфордом и Линдбладом, после которого американец потерял позицию и получил повреждения на своем болиде. В это же время Майни удерживал лидерство, но его прессировал Мини, и на трассе появились жёлтые флаги из-за остановки машины Шилса.

По мере развития гонки борьба только усиливалась, и стало известно о штрафах для Линдблада и Гёте. Майни и Мини, имеющие одного спонсора, увеличили отрыв от остальных гонщиков на розовых машинах BWT.

На финише первым оказался Куш Майни, а Габриэле Мини и Люк Браунинг поднялись на пьедестал второй и третьей позиции соответственно. Штраф Линдблада переместил его на восьмую строчку, а на десятке финишировали Джек Кроуфорд и другие гонщики.

После гонки невезучий Виктор Мартен заработал бонусный балл за лучший круг заезда. Призовые баллы распределяются среди первой восьмёрки гонщиков, что делает борьбу за позиции более острой и интересной для зрителей.

Результаты спринта