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Гонки Формулы 2: "Майни одержал свою первую победу в сезоне"

Майни выиграл субботний спринт Формулы 2, Мини второй, Браунинг третий. Результаты гонки в Монако и новости о штрафах стюардов.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
24.05.2025, 17:02·3 мин
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Фото: F1news.ru

Сегодня состоялся спринтовый заезд Формулы 2 в Монако, который начал Куш Майни из команды DAMS, выступающий под индийским флагом. Майни продемонстрировал отличную форму, стартуя с поула после вчерашней квалификации.

Несмотря на опыт гонщика и его третий сезон в F2, до Монако у Майни было всего одно очко, в то время как его напарник Джек Кроуфорд имел на счету 38 очков и одну победу. Сегодня Американец стартовал с четвёртой позиции, а между гонщиками DAMS на стартовой решётке оказались машины Люка Браунинга и Габриэле Мини.

Отличиться на городской трассе в Монако - значит многое, и Майни выразил надежду, что этот заезд станет точкой перелома для него в сезоне. На старте он показал себя уверенно, но атаки соперников делали гонку захватывающей.

Первые круги выявили инцидент между Кроуфордом и Линдбладом, после которого американец потерял позицию и получил повреждения на своем болиде. В это же время Майни удерживал лидерство, но его прессировал Мини, и на трассе появились жёлтые флаги из-за остановки машины Шилса.

По мере развития гонки борьба только усиливалась, и стало известно о штрафах для Линдблада и Гёте. Майни и Мини, имеющие одного спонсора, увеличили отрыв от остальных гонщиков на розовых машинах BWT.

На финише первым оказался Куш Майни, а Габриэле Мини и Люк Браунинг поднялись на пьедестал второй и третьей позиции соответственно. Штраф Линдблада переместил его на восьмую строчку, а на десятке финишировали Джек Кроуфорд и другие гонщики.

После гонки невезучий Виктор Мартен заработал бонусный балл за лучший круг заезда. Призовые баллы распределяются среди первой восьмёрки гонщиков, что делает борьбу за позиции более острой и интересной для зрителей.

Результаты спринта

ПилотКомандаРазница
1. К.МайниDAMS44:57.639
2. Г.МиниPrema+3.705
3. Л.БраунингHitech GP+7.299
4. Д.КроуфордDAMS+10.493
5. Р.ФерсхорMP Motorsport+11.257
6. С.МонтойяPrema+11.937
7. Л.ФорнаролиInvicta Racing+13.234
8. А.ЛиндбладCampos Racing+13.766
9. А.ДаннRodin Motorsport+27.220
10. Р.МиатаART Grand Prix+28.677
11. Р.СтанекInvicta Racing+31.687
12. О.ГётеMP Motorsport+31.981
13. М.ЭстерсонTrident+33.194
14. А.КордилRodin Motorsport+43.613
15. Д.БегановичHitech GP+47.785
16. С.МегетунифTrident+1'01.058
17. В.МартенART Grand Prix+1'03.597
18. Р.ВиллагомесVan Amersfoort Racing+1'11.319
– Х.МартиCampos Racingсход
– Д.ДюрксенAIX Racingсход
– Д.БеннеттVan Amersfoort Racingсход
– К.ШилдсAIX Racingсход

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