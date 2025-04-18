Болид Red Bull по итогам второй квалификации Гран При Саудовской Аравии снова оказался на вершине гонки.

Квалификация в Формуле 2 в Джидде прошла вечером, когда температура асфальта стала более приемлемой после дневной жары. Ранее лучшее время показал Виктор Мартен, но его позиция в зачете оставляет желать лучшего. Интересно, как он справится.

Интересно отметить, что в 2023 году Виктор завоевал поул в Джидде, но не смог финишировать. Сейчас же первым значимым временем похвастался Себастьян Монтойя, сын бывшего пилота Формулы 1. Он показывает себя в дебютном сезоне, но опыта ему пока не хватает.

Виктор Мартен был лидером тайминга, но его опередили два гонщика – Ричард Ферсхор и Арвид Линдблад. Линдблад показал время 1:44,250, поднявшись на первое место. После перерыва гонщики вернулись на трассу за новыми шинами.

Повышенная скорость и напряженность на узкой трассе привели к обоюдным мешающим маневрам гонщиков. Габриэле Мини, Люк Браунинг и Джон Беннетт успели показать быстрые результаты перед тем, как Беннетт сломал машину, заставив остановить сессию.

После паузы Мини, Леонардо Форнароли и Виктор Мартен показали улучшенные времена. Однако поул в итоге достался Джеку Кроуфорду, обойдя Мартена всего на 0,022 секунды. Это второй поул в карьере американского гонщика DAMS в F2.

Мартен и Форнароли, несмотря на разочарование, стартуют из первых рядов в гонке. В воскресенье у них будет шанс исправить ситуацию. На спринте поул у Ричарда Ферсхора, а в этих сериях будет использоваться реверсивная стартовая решетка.

Результаты готовятся…