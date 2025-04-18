Главная Новости Болид Red Bull по итогам второй квалификации Гран При Саудовской Аравии снова оказался на вершине гонки.
Новости

Болид Red Bull по итогам второй квалификации Гран При Саудовской Аравии снова оказался на вершине гонки.

Квалификация Формулы 2 в Джидде: комментарии, подробности, результаты. Сборная галерея трассового спринта и стратегии гонщиков. Кто завоевал поул-позицию? Читайте далее.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
18.04.2025, 19:12·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Квалификация в Формуле 2 в Джидде прошла вечером, когда температура асфальта стала более приемлемой после дневной жары. Ранее лучшее время показал Виктор Мартен, но его позиция в зачете оставляет желать лучшего. Интересно, как он справится.

Интересно отметить, что в 2023 году Виктор завоевал поул в Джидде, но не смог финишировать. Сейчас же первым значимым временем похвастался Себастьян Монтойя, сын бывшего пилота Формулы 1. Он показывает себя в дебютном сезоне, но опыта ему пока не хватает.

Виктор Мартен был лидером тайминга, но его опередили два гонщика – Ричард Ферсхор и Арвид Линдблад. Линдблад показал время 1:44,250, поднявшись на первое место. После перерыва гонщики вернулись на трассу за новыми шинами.

Повышенная скорость и напряженность на узкой трассе привели к обоюдным мешающим маневрам гонщиков. Габриэле Мини, Люк Браунинг и Джон Беннетт успели показать быстрые результаты перед тем, как Беннетт сломал машину, заставив остановить сессию.

После паузы Мини, Леонардо Форнароли и Виктор Мартен показали улучшенные времена. Однако поул в итоге достался Джеку Кроуфорду, обойдя Мартена всего на 0,022 секунды. Это второй поул в карьере американского гонщика DAMS в F2.

Мартен и Форнароли, несмотря на разочарование, стартуют из первых рядов в гонке. В воскресенье у них будет шанс исправить ситуацию. На спринте поул у Ричарда Ферсхора, а в этих сериях будет использоваться реверсивная стартовая решетка.

Результаты готовятся…

Источник

Нравится нашим читателям

Новости

Как работает автономный дизельный отопитель

Редакция·30.10.2022
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация