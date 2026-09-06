Формула-2: Дюрксен победил в обеих гонках уик-энда в Монце

После пятничной квалификации несколько гонщиков получили штрафы, поэтому стартовая решётка воскресной гонки Формулы 2 не полностью соответствовала результатам сессии. При этом первые трое начали гонку с позиций, завоёванных в квалификации.

Весь первый ряд заняли жёлтые машины Invicta Racing. Основную гонку уик-энда с поула начинал Рафаль Камара, а рядом с ним стартовал Джошуа Дюрксен, победивший в субботнем спринте. Парагвайский гонщик был воодушевлён этим успехом и рассчитывал продолжить удачное выступление.

Дюрксен заложил основу для этого уже на первых секундах гонки. Он вошёл в первый поворот одновременно с напарником, однако Рафаэль не удержал машину на трассе и срезал первую шикану. Тем временем отлично стартовавший Тасанапол Интрафувасак поднялся на третье место, опередив Алекса Данна и Ноэля Леона. В первом повороте он обошёл соперников по внешнему радиусу и держался примерно в секунде от лидирующей пары.

На 4-м круге Камара провёл техничный обгон и вышел в лидеры, но удерживал первую позицию недолго. Уже на следующем круге Дюрксен с помощью DRS и слистрима без особых проблем вернул себе лидерство. Ещё через круг гонщики вновь поменялись местами.

В Invicta решили, что такая борьба может затянуться и не принесёт пользы. Поэтому первым на обязательный пит-стоп отправился Дюрксен. На трассу он вернулся девятым.

Его примеру последовали ещё несколько гонщиков, включая Данна. Камара продолжал лидировать, вторым шёл Интрафувасак, а на третье место поднялся Ритому Миата. После восьми кругов на пит-лейн отправились и остальные представители лидирующей группы. Однако после остановки Дюрксен оказался на трассе впереди Камары.

После первых десяти кругов недолго лидировал Эмерсон Фиттипальди-младший, 19-летний сын легендарного бразильского гонщика. Всего в четырёх секундах позади него ехал Куш Майни — только эти двое ещё не побывали в боксах. Впрочем, индийский гонщик ART свернул на пит-лейн уже на 11-м круге.

После этого Дюрксен поднялся на вторую позицию, а следом за ним ехал Камара. В команде заверили бразильца, что ближе к финишу у него ещё появится возможность побороться за победу.

На 12-м круге на трассе появились жёлтые флаги, после чего выехал автомобиль безопасности. Причиной стала очередная неудача Колтона Херты. На машине команды Hitech переднее крыло было повреждено уже на первых кругах. Возможно, именно это стало причиной вылета в повороте Parabolica, где автомобиль остановился в гравийной ловушке. Фиттипальди воспользовался ситуацией, заехал на пит-лейн и вернулся на трассу 12-м. Он стал последним гонщиком, проведшим пит-стоп.

Перед рестартом первая семёрка выглядела следующим образом: лидировал Дюрксен, за ним ехали Камара, Данн, Леон, Джон Беннетт, Ритому Миата и Никола Цолов.

К этому моменту, то есть за первую половину гонки, Цолов, стартовавший девятым, отыграл только пару позиций. Вероятно, на оставшихся 15-ти кругах он собирался перейти к более активным действиям. Впрочем, теоретически болгарский гонщик мог выбрать и более осторожную тактику: после вчерашнего спринта его преимущество над Камарой составляло 26 очков.

На рестарте Данн попытался атаковать Камару, но тот жёстко оборонялся. Алексу пришлось резко затормозить, вплоть до блокировки передних колёс, однако это не помогло: он не удержался на трассе и срезал шикану в третьем повороте, уступив позицию Леону.

Перед Цоловым теперь находилась серебристая Dallara Ритомо Миаты. Однако, судя по всему, вибрации в передней части машины мешали гонщику Campos перейти к активным атакам. Вероятно, в какой-то момент борьбы он заблокировал тормоза, что негативно сказалось на состоянии резины. До финиша при этом оставалось ещё около десяти кругов.

На 21-м круге столкнулись Майни и Рафаэль Виллагомес. Оба продолжили движение, но испанец опустился на последнюю позицию. Было заметно, что аэродинамический обвес его машины находился не в лучшем состоянии. Произошло это далеко за пределами первой десятки.

До финиша оставалось всё меньше кругов. Лидировавший Дюрксен обеспокоенно спросил по радио, собирается ли напарник его атаковать. Утвердительный ответ инженера не добавил ему спокойствия. Камаре, однако, было не до этого: его уже прессинговал Леон, понимавший, что у него есть реальный шанс побороться за второе место.

На 28-м круге Ритому Миата, шедший впереди Цолова, получил указание прибавить. Он попытался сократить отставание от Данна, но скорости для обгона ирландца ему не хватило. На следующем круге Камара атаковал Дюрксена, однако парагваец грамотно расположил машину на трассе и сохранил лидерство.

Рафаэлю сообщили, что если он собирается атаковать напарника, то должен сделать это аккуратно и без осложнений. Тем временем Миата всё же обошёл Данна. После этого ирландца атаковал Цолов, но происходило это уже на последнем круге. Алексу удалось отбиться, хотя сделать это было непросто.

На этом гонка завершилась, однако затем произошли по-настоящему яркие события. Джошуа Дюрксен пересёк финишную линию на 0,4 секунды раньше Камары. Когда паргвайский гонщик начал приветствовать публику, сбавив скорость на круге возвращения в боксы, его машина стала дымиться.

Сначала Дюрксен не заметил проблему. На неё указал Ноэл Леон, ехавший следом, и только после этого Джошуа остановился на обочине. Почти сразу из-под моторного кожуха его жёлтой Dallara вырвались языки пламени. Маршалы находились неподалёку, поэтому быстро подбежали с огнетушителями и потушили пожар. Затем Дюрксена довёз до пит-лейн автомобиль безопасности, а Джошуа успел попозировать перед фотокамерами, размахивая флагом Парагвая.

В интервью после финиша он заявил, что это лучший уик-энд в его карьере. По словам гонщика, выигрывать две гонки подряд удаётся редко, а до поула ему не хватило совсем немного. При этом машина на протяжении всех дней работала идеально.

Дюрксен также отметил, что команда выбрала правильную тактику, предложив ему рано провести пит-стоп. После этого он смог создать небольшой отрыв от напарника, которого оказалось достаточно для победы.

Рафалю Камаре не повезло в субботу: он сошёл с дистанции спринта. В воскресенье бразилец финишировал вторым, тогда как Цолов занял только шестое место. Благодаря этому Камара сократил отставание от лидера личного зачёта до 11 очков.

Компанию гонщикам Invicta на подиуме составил напарник Цолова Ноэль Леон. Он также сократил отставание от Данна, и теперь от 4-й позиции в личном зачёте его отделяет всего четыре очка. Победитель обеих гонок итальянского уик-нда пока занимает восьмое место, поскольку в этом сезоне выступает нестабильно.

Результаты готовятся…