Когда-то крупнейшая автокомпания Ford теперь теряет почти $4 млрд в месяц

В начале нового календарного года события развиваются стремительно и порой невероятно. Помимо затяжных дождей, сложной экономической ситуации, спорных решений политиков и громких скандалов, на мировую арену вышли новые вызовы.

Автомобильная отрасль также переживает волну перемен. Китай продолжает уверенно наращивать присутствие на мировом рынке, предлагая покупателям привлекательные, современные и доступные автомобили. В то же время многие страны и компании с богатой историей в автопроме снижают обороты: некоторые медлят с выпуском электромобилей, другие полностью останавливают производство, устанавливают слишком высокие цены или фиксируют падение продаж. Иногда все эти проблемы возникают одновременно, что негативно сказывается на отрасли.

США, некогда мировой лидер по производству автомобилей, сегодня занимают лишь девятое или десятое место в этом рейтинге. Флагман американской индустрии, компания Ford, столкнулась сразу с двумя серьезными трудностями. Во-первых, попытка выйти на рынок электромобилей оказалась не столь успешной, как ожидалось. Во-вторых, китайский автогигант BYD смог обойти Ford по объемам продаж на мировом уровне.

Все эти факторы привели к тому, что Ford завершил последний квартал прошлого года с убытком в 11,1 миллиарда долларов (8,10 миллиарда фунтов стерлингов). Подобных потерь компания не испытывала со времен Великой рецессии в США. На фоне этих событий Президент и генеральный директор Ford Джим Фарли принял неожиданное решение — он вошел в совет директоров McDonald’s, добавив к своим обязанностям новую сферу деятельности. Такая новость действительно удивляет, но это факт.