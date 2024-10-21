Ford хочет обеспечить свои автомобили "безопасностью на основе дронов"

Ford подал заявку на патент на систему безопасности на базе транспортного средства, способную запускать дроны. Транспортное средство также оснащено датчиками для мониторинга окрестностей зданий. На данный момент нет никаких указаний на то, что такая система направляется на производство.

Домашняя безопасность сегодня играет большую роль, и у Ford есть идея, как вовлечь в этот процесс ваше транспортное средство. Недавно автопроизводитель опубликовал патент, описывающий систему безопасности на базе транспортного средства, которая не просто мониторит транспортное средство. Наоборот, транспортное средство мониторит вас. И оно использует дрон для просмотра областей за пределами улицы или подъезда.

Патент был подан еще в 2022 году и называется "Системы и методы предоставления услуг безопасности на базе транспортного средства и дрона". Изучая патентный язык, мы узнаем, что транспортное средство вопроса может быть чем угодно, от седана до грузовика, который несет "как минимум один дрон". Это не просто платформа для перевозки и запуска дрона, а командно-контрольный центр для всех мониторинговых действий.

Фото: Motor1.com

Области мониторинга устанавливаются и приоритизируются владельцем транспортного средства. Затем встроенные системы берут на себя управление, используя широкий спектр технологий. В патенте упоминается все, начиная с радаров и инфракрасных камер, заканчивая ультразвуковыми датчиками и емкостными датчиками, установленными на транспортном средстве. Теоретически это служит основным средством наблюдения, припаркованным на драйвее или улице, следя за фасадом дома. Для просмотра других областей он может запускать "как минимум один дрон" для мониторинга заранее определенной области, которую транспортное средство не видит. Ford даже описывает маршруты для полета дрона, как стража на патруле.

Если вам кажется, что это что-то из фильма "Терминатор", то вы не ошибаетесь. В патенте также упоминается автономное транспортное средство, "сконфигурированное для движения по доступным для транспортного средства маршрутам для обеспечения постоянной связи" с дроном. Интересно и немного пугающе.

Как и многие патенты, нет гарантии, что это когда-либо увидит свет. Более того, язык подсказывает, что это может быть что-то, направленное на охранные компании для помощи человеческим операторам в патрулировании коммерческих объектов. Но ничто не мешает вашему параноидальному соседу купить автономный грузовик с дронами, чтобы присматривать за задним двором.

Пока Ford не назовет эту систему Скайнетом, мы должны быть в порядке. Вероятно.