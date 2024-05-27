Ford обнаруживает забытый внедорожник, который никогда не увидел свет.

Музей Генри Форда, один из крупнейших в мире, не в состоянии показать публике все свои автомобили. Находящееся в Дирборне, Мичиган, здание имеет хранилище, к которому доступ ограничен. Тем не менее, Top Gear получил разрешение на изучение секретного запаса машин Blue Oval, включая модель Alpe.

Что это было? Экстравагантная концепция начала свое существование как Ford Escort, прежде чем Ghia превратила его в квадратный маленький кроссовер, который предшествовал бы Pontiac Aztek на несколько лет. Он впервые появился в 1996 году на закрытой автовыставке в Турине и затем был показан с несколько иной концепцией на Детройтском автосалоне 1998 года. Через пару лет BMW продала Land Rover компании Ford, дав ей доступ к небольшому внедорожнику в виде Freelander.

Фото: Motor1.com

Alpe был оснащен атмосферным 2,0-литровым бензиновым двигателем и полным приводом. У него была увеличенная по высоте подвеска с щедрым дорожным просветом и 17-дюймовыми колесами. Ford украсил его бордовой приборной панелью, прозрачной плексигласовой крышей и обивкой сидений, частично изготовленной из переработанных пластиковых бутылок.

Поздний Росс Робертс, который в то время был генеральным менеджером отделения Ford, сказал, что целью создания Alpe было оценить реакцию потребителей на маленький кроссовер, цена которого составляла около $20 000. Ford хотел сразиться с CR-V и RAV4, но это произошло только в 2001 году, когда был выпущен Escape первого поколения. Несколько лет спустя появился более компактный EcoSport, хотя на американском рынке он появился только в 2018 году.

Сейчас, взглянув на это с позиции времени, Alpe, вероятно, был упущенной возможностью в связи с ростом популярности внедорожников в последующие десятилетия. Он также выглядел менее экстравагантно, чем Aztek. Тем не менее, Escort приближался к завершению своего жизненного цикла, поскольку Focus занял его место в линейке в начале 2000-х годов. Оригинальный Escape, разработанный совместно с Mazda, дал компании Ford необходимый компактный кроссовер, поэтому Alpe в конечном итоге так и не увидел свет.