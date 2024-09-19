Компания Ford назвала китайские автопроизводители "угрозой для существования"

Давным-давно китайские производители автомобилей были посмешищем автомобильной индустрии. Они не только (в значительной степени) прекратили копировать дизайны узнаваемых брендов, но и серьезно улучшили свою инженерную составляющую. С изобилием дешевой рабочей силы и доступом к сырью, о котором некоторые международные автопроизводители могут только мечтать, они теперь представляют собой серьезную угрозу.

После посещения Китая, включавшего тестирование местных автомобилей, глава Ford сделал открытие. The Wall Street Journal цитирует высказывание Джима Фарли члену совета директоров Джону Торнтону, что китайские производители электромобилей представляют "сущностную угрозу". Во время одной из поездок генеральному директору компании помогал главный финансовый директор Джон Лоулер, который откровенно признал, что "эти парни опережают нас".

Глава Ford говорит, что он "уже видел этот фильм", отсылая к подъему Toyota, Honda и других японских автопроизводителей и их способности отбирать продажи у американских брендов с 1980-х годов. Аналогично, Фарли связал растущее влияние китайских автопроизводителей с тем, как Hyundai и Kia значительно улучшились за последние десятилетия, особенно в сфере электромобилей.

Чем противостоит Ford? В начале февраля Фарли объявил, что "команда сканворкс" работает над новой платформой для доступных электромобилей, чтобы бороться с китайцами, а также с Tesla. Тем временем компания собирается запустить полностью электрический компактный кроссовер Puma, но это вряд ли будет продаваться в Соединенных Штатах. Основным рынком для Puma-E, вероятно, станет Европа, где компания недавно отложила свою амбициозную цель перейти исключительно на электротранспорт к 2030 году.

Электромобили под брендом Blue Oval были редкостью. Электрический внедорожник с тремя рядами сидений должен был выйти в 2027 году (после задержки по сравнению с оригинальной датой запуска в 2025 году), но в последний месяц его окончательно отменили. Кроме того, Ford сокращает расходы на электромобили на 10% и вторично откладывает выпуск следующего поколения электрического пикапа F-150. Изначально его выпуск был запланирован на 2025 год, затем перенесли на 2026 и теперь на 2027 год.

Можно сказать, что Ford принял в последние годы ряд довольно интересных решений. В прошлом году была прекращена продажа Fiesta, одной из самых популярных машин в Европе. Завершение супермини последовало за прекращением продажи Mondeo в 2022 году, а Focus отправился на кладбище автомобилей в 2025 году. В США эти три автомобиля уже несколько лет не продавались, где Mondeo продавался под названием Fusion. Большой Taurus был выведен из производства в 2019 году.

Многие правительства по всему миру осознали угрозу со стороны Китая и вводят тарифы на электромобили, собранные в Китае для экспортных рынков. На прошлой неделе администрация Байдена закрепила жесткую пошлину в размере 100% на китайские электромобили. Представитель торгового представителя США объявил, что импортная пошлина вступит в силу 27 сентября.

Также на следующей неделе ожидается, что Европейский союз проголосует за повышение тарифов. Согласно Automotive News Europe, ЕС намерен ввести пошлины на SAIC в размере 36,3%. Материнская компания Volvo Geely может столкнуться с пошлиной в размере 19,3%, а автомобили BYD, отправляемые в Европу, подвергнутся тарифу в размере 17%. Однако по данным Bloomberg, эти ставки скорее всего снизятся.

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