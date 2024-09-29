Ford создала уникальный Bronco Sasquatch для "Поиска Бигфута"

Ford представил уникальный Bronco под названием Sasquatch Searcher.

Это двухдверный Bronco с пакетом Sasquatch и другими улучшениями для бездорожья.

Особенный Bronco будет разыгран в рамках лотереи, проводимой через страницу Ford Bronco в Instagram.

Ford Bronco Sasquatch уже обладает впечатляющими возможностями вне дорог. Ford считает, что он настолько хорош, что вы могли бы отправиться на поиски его одноименника. Именно это и хочет, чтобы сделали участники новой лотереи. И хотя мы сильно сомневаемся, что вы раскроете тайну Снежного Человека, вы можете выиграть уникальный Bronco, изображенный здесь.

Уникальный Bronco называется Sasquatch Searcher. Этот внедорожник начал свою жизнь как двухдверный Bronco с пакетом Sasquatch, к которому Ford добавил фары на крыше, дополнительные камеры для бездорожья и обтянул кузов декором в виде деревьев. Эти элементы призваны помочь вам найти неуловимого Бигфута, но поскольку никто никогда не предоставлял реальных доказательств его существования, Ford также добавил тент, кемпинговые стулья и пышный интерьер для отдыха, когда ваш поиск окажется безуспешным.

Действительно ли Ford хочет, чтобы люди отправлялись на охоту на Бигфута? Не совсем, но лотерея требует немного приключений. Конкурс проводится через аккаунт Bronco Ford в Instagram, поэтому вам нужно будет туда отправиться за подробностями. Это включает в себя решение различных головоломок для поиска секретной информации, часть из которой будет через социальные медиа, на Reddit и "на свободе". Ford говорит, что некоторые места с историей реальной активности Бигфута будут иметь плакаты и знаки с номерами телефонов для звонков, предоставляя участникам подсказки.

Если вы не умеете решать головоломки и не можете позволить себе самый дешевый Bronco Sasquatch (модификация Big Bend стоимостью $51,675), Ford недавно представил пакет Sasquatch для Bronco Sport. Хотя он далеко не такой экстремальный, как его старший брат, Ford устанавливает 29-дюймовые шины и некоторые дополнительные бездорожные принадлежности, чтобы дать Sport немного больше укуса. Цена начинается примерно с $41,000, хотя он не будет доступен до начала 2025 года.